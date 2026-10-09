Descubren el cadáver de un estadounidense en apartamento de Envigado, Antioquia

Cuando las autoridades hicieron presencia en el lugar, el martes 6 de octubre de 2026 a las 10:30 p.m., se encargaron de inspeccionar la vivienda y hallaron el cuerpo…

A Jarals Marvin Soucy, un estadounidense de 78 años, lo encontraron muerto en su vivienda del barrio La Magnolia en Envigado, Antioquia. El hallazgo se dio por el llamado de los vecinos del edificio Villa Caruña quienes empezaron a percibir un olor fétido que provenía del apartamento de Marvin.

Cuando las autoridades hicieron presencia en el lugar, el martes 6 de octubre de 2026 a las 10:30 p.m., se encargaron de inspeccionar la vivienda y hallaron el cuerpo del hombre en alto grado de descomposición bajo su cama. Según detalló la patrulla técnica que se encargó del caso, la cabeza del hombre había sido cubierta con una bolsa hermética gris y a su alrededor había presencia de sangre. El cadáver fue trasladado hasta Medicina Legal para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer la causa de su muerte.

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Según versiones preliminares, una trabajadora del edificio habría visto a Marvin el 1 de octubre, cinco días antes del hallazgo de su cuerpo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del inmueble para seguir el rastro de los últimos momentos del extranjero, así como la posible presencia de responsables en su muerte. Según detalló la administración del edificio, tanto ellos como los vigilantes intentaron comunicarse con el residente en múltiples ocasiones durante la semana pero nunca recibieron respuesta.

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Por el estado en el que se encontraba el cuerpo, los peritos calcularon que debía llevar entre tres y cuatro días sin vida. Además, informaron que el celular de la víctima, desde donde algunas personas aseguraron recibir mensajes de texto sospechosos, no se encontraba en la vivienda.

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Marvin, nacido en Connecticut y pensionado como vendedor de bienes raíces, llevaba viviendo en el edificio desde 2023 junto a su perro y habitaba en Colombia desde hacía diez años. Había sufrido un accidente cerebrovascular y por esta razón tenía movilidad reducida.