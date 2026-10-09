Santa Marta inicia agenda para convertirse en la capital energética de Colombia

La iniciativa cuenta con el impulso de la Alcaldía, liderada por Carlos Pinedo Cuello, y el acompañamiento de la Cámara de…

Santa Marta y el Magdalena comenzaron a trazar una hoja de ruta para asumir un papel protagónico en el futuro energético de Colombia. Este martes 6 de octubre fue presentada la Agenda de Energía y Competitividad, que busca convertir la cercanía con los proyectos de gas costa afuera del Caribe en oportunidades de inversión, empleo y crecimiento empresarial.

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Foto: Agenda de Energía y Competitividad de Santa Marta para el Magdalena

La iniciativa cuenta con el impulso de la Alcaldía, liderada por Carlos Pinedo Cuello, y el acompañamiento de la Cámara de Comercio. Su ejecución estará a cargo de Pro Santa Marta Vital, bajo el liderazgo de Sara Inés Cervantes Martínez, gerente de Energía y Competitividad.

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Para Fran Cuao Sánchez, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Marta, el propósito es que la ciudad se prepare desde ahora para capturar las oportunidades que traerá esta nueva industria. “No queremos esperar a que la industria llegue y se instale. Necesitamos estar preparados para entender lo que significa esta industria, los retos que trae y cómo, a través del fortalecimiento de nuestra infraestructura, nuestros servicios y nuestro talento, podemos capturar ese valor agregado”, señaló.

Sirius, liderado por Ecopetrol y Petrobras, es uno de los motores de esta apuesta. Ubicado a unos 76 kilómetros de Santa Marta, contempla aproximadamente seis terapies cúbicos de gas en sitio, cuatro pozos productores y una expectativa de producción de 470 millones de pies cúbicos diarios durante diez años. Su primera producción está proyectada para el cuarto trimestre de 2030, sujeta al licenciamiento ambiental.

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Un país que necesita nuevas reservas

La apuesta ocurre en un momento de presión sobre el abastecimiento. Las reservas probadas de gas de Colombia pasaron de 3.164 Gpc en 2021 a 1.717 Gpc en 2025, una reducción cercana al 46 %. El horizonte de reservas disminuyó de ocho a 5,9 años.

“Santa Marta hoy tiene una oportunidad histórica. Estamos frente a estos dos yacimientos con una cercanía estratégica, con una plataforma logística y con una capacidad para convertirse en nodo de servicios energéticos en el Caribe”, señaló Cervantes.

La estrategia busca evitar que Santa Marta sea únicamente un punto de paso para barcos, plataformas e inversiones, sin beneficios permanentes para su economía. “El gas puede estar frente a nuestras costas, pero el verdadero reto es lograr que el valor también se quede en el territorio”, afirmó Cervantes.

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La ciudad dispone de puerto, embarcaciones, bodegas y empresas con experiencia en mantenimiento, metalmecánica, catering e ingeniería. Sin embargo, deberá cerrar brechas en infraestructura, formación, bilingüismo y especialización técnica. La agenda propone fortalecer proveedores locales y conectar universidades y centros de formación con las necesidades de la industria.

La prioridad será que las empresas del Magdalena puedan responder a la demanda de servicios y participar directamente en las nuevas oportunidades económicas.

De la visión a la acción

Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró que la ciudad lleva casi dos décadas vinculada con la actividad costa afuera, sin aprovechar completamente esa cercanía.

“Santa Marta viene trabajando siendo el shorebase de esta industria costa afuera hace casi 20 años. El tema es que hemos visto pasar muchos buques y plataformas y no los hemos conectado con nuestras oportunidades reales”, afirmó.

La estrategia incluye a municipios como Plato, Ciénaga y Ariguaní, cuyas capacidades productivas y empresariales se buscan articular para extender las oportunidades al departamento.

Talento e inversión con impacto local

“No podemos esperar a que simplemente traigan ingenieros, técnicos, de otras ciudades o de otros países. Tenemos un gran reto para formar y avanzar en temas de bilingüismo”, sostuvo Cervantes.

Desde Pro Santa Marta Vital, Óscar Jaramillo explicó que la agenda también abarca infraestructura eléctrica, energías renovables, logística e innovación. “Un proyecto energético no transforma por sí solo un territorio”, señaló. Para lograrlo, será necesario articular gobiernos, empresas, universidades, comunidades y ciudadanía.

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La iniciativa plantea un diálogo con las comunidades costeras, incluida Taganga, para que el desarrollo energético coexista con el turismo, la pesca y la protección de los ecosistemas.

“La energía solo transforma un territorio cuando se convierte en oportunidades reales para su gente”, afirmó Cervantes.

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Con Sirius como proyecto estratégico, Santa Marta busca consolidarse como nodo de servicios costa afuera. El resultado dependerá de prepararse a tiempo y convertir las expectativas de inversión en empresas, empleo formal y desarrollo local.