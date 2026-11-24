La toma de rehenes registrada este martes 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, volvió a poner la atención sobre otros episodios similares, con toma de rehenes, que han ocurrido en Colombia. El hecho, que habría comenzado con un intento de hurto a un vehículo de transporte de valores, terminó con un grupo de hombres armados y encapuchados atrincherados dentro del establecimiento.

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Toma de rehenes en Colombia: otros casos que recuerdan lo ocurrido en el Éxito de Cartagena

De acuerdo con la información entregada durante la emergencia, los responsables habrían retenido a cerca de 30 personas, mientras las autoridades desplegaban un operativo con unidades especiales de la Policía, el Gaula y la Armada para controlar la situación.

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Aunque cada episodio tiene circunstancias particulares, en distintas ciudades del país se han registrado situaciones en las que un intento de hurto, la presencia de hombres armados o acciones de grupos ilegales terminaron convirtiendo establecimientos comerciales, entidades financieras y otros espacios públicos en escenarios de retención de civiles.

¿Cuáles han sido otras tomas de rehenes en Colombia?

La toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá (1980)

Uno de los antecedentes más recordados, aunque de una dimensión muy diferente a lo ocurrido en Cartagena, fue la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, perpetrada por el M-19, el 27 de febrero de 1980. Durante una recepción diplomática por la celebración de la fiesta nacional de ese país, un comando guerrillero ingresó a la sede y tomó como rehenes a cerca de 57 personas, entre ellas 16 diplomáticos.

La organización exigía, entre otras condiciones, la liberación de más de 300 presos políticos y un pago de 50 millones de dólares. La situación se prolongó durante 61 días, en los que se adelantaron negociaciones entre el Gobierno y los integrantes del grupo armado. Finalmente, el 25 de abril de ese año se alcanzó un acuerdo y los rehenes fueron liberados.

La masacre de Diners Club en Cali (1984)

Otro episodio que marcó la historia en Cali ocurrió la noche del 3 de diciembre de 1984, cuando tres hombres ingresaron a las oficinas de Diners Club, ubicadas en el edificio Otero, en pleno centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Cayzedo.

Lo que inicialmente habría sido un intento de hurto terminó en una masacre. Los asaltantes sometieron y retuvieron a 14 personas que se encontraban en las instalaciones durante aproximadamente cuatro horas. El hecho dejó nueve personas asesinadas y cinco sobrevivientes. Entre los responsables estaba Jaime Serrano Satinbáñez, un antiguo vigilante de la entidad que conocía el funcionamiento de las oficinas.

La toma de rehenes en una oficina bancaria de Floridablanca, Santander (2003)

El caso ocurrió el 13 de diciembre de 2003, en una sucursal del banco hipotecario Colmena, ubicada en el centro comercial Cañaveralejo, en Floridablanca, Santander. Un hombre ingresó a la entidad financiera y, después de obtener el dinero que exigía, intentó escapar. Sin embargo, la Policía ya había rodeado el edificio. Ante la imposibilidad de salir, decidió retener a los clientes y empleados que permanecían en la oficina.

En total, 18 personas quedaron bajo su poder durante aproximadamente tres horas y media. El hombre exigía que las autoridades despejaran la zona para permitirle escapar y pidió la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, permitió la salida de los retenidos, quienes resultaron ilesos, y se entregó a la Policía.

Una granada y 15 rehenes en una sede de Porvenir en Bogotá (2008)

El 21 de mayo de 2008, Bogotá vivió otro episodio de tensión cuando Édgar Paz Morales, un sargento retirado del ejército, ingresó a una sede del Fondo de Pensiones Porvenir, ubicada en el centro de la ciudad, y tomó como rehenes a 15 personas. El hombre amenazaba con activar una granada de fragmentación y exigía que sus reclamaciones relacionadas con el pago de su pensión fueran escuchadas. También solicitó la presencia de autoridades militares y periodistas para transmitir un comunicado.

La situación se prolongó durante cerca de una hora. En medio de la negociación, Paz Morales permitió el ingreso de periodistas y camarógrafos. Sin embargo, también entraron agentes del Gaula de Policía, quienes lograron reducirlo y poner fin a la retención sin que se registraran víctimas.

El atraco frustrado a un banco que terminó en una toma de rehenes en Cali (2014)

En Cali también se presentó un episodio similar el 16 de septiembre de 2014, cuando un hombre armado intentó robar una sede del Banco de Bogotá, ubicada entre las carreras 44 y 50, en el sector de Pasoancho. El señalado ingresó vestido con un uniforme de una empresa de seguridad privada y, después de someter a las personas que se encontraban en el establecimiento, exigió el dinero de las cajas. Durante el intento de hurto, varias personas quedaron retenidas dentro de la entidad.

La Policía acordonó el lugar y desplegó un operativo para controlar la situación. El hombre, que portaba un revólver, terminó siendo desarmado por el vigilante del banco, quien le disparó en un pie. Las autoridades lograron controlar la emergencia.

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Diez personas retenidas con una granada en un casino de Bogotá (2016)

Otro caso se registró el 28 de mayo de 2016, en un casino del norte de Bogotá. Un hombre que había perdido más de COP 50 millones en apuestas sacó una granada y tomó como rehenes a diez personas que se encontraban en el establecimiento. El sujeto amenazó con activar el artefacto explosivo si no le devolvían el dinero que había perdido.

La situación obligó a la Policía a desplegar unidades especiales, incluidos francotiradores. Después de varios momentos de tensión, una psiquiatra de la Policía logró persuadir al hombre para que se entregara. El episodio terminó sin que se registraran víctimas entre las personas retenidas.

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Un niño fue utilizado como rehén durante un atraco en Medellín (2018)

Otro caso ocurrió el 30 de mayo de 2018, en una sucursal de Bancolombia del barrio La América, en Medellín. Cuatro hombres armados, entre ellos un adolescente, ingresaron a la entidad para cometer un hurto. Los asaltantes intimidaron a los trabajadores y usuarios, para sustraer dinero de las cajas y pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar.

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Sin embargo, cuando intentaron escapar, utilizaron a dos civiles, entre ellos un niño, como rehenes para facilitar su salida. La policía intervino y logró rescatar al menor de edad, quien fue entregado a sus padres. El episodio terminó con la captura de uno de los involucrados.

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Estos antecedentes muestran que las tomas de rehenes en Colombia no se han limitado a escenarios del conflicto armado. En distintos momentos, atracos frustrados y acciones de personas armadas han puesto en riesgo a clientes, trabajadores y ciudadanos que se encontraban en establecimientos abiertos al público. El caso de Cartagena se suma a esos episodios en los que la prioridad de las autoridades ha sido conseguir la liberación de los civiles y controlar la situación.