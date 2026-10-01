Falla en tubería de agua afecta al 40% de usuarios en Cartagena: así avanza la reparación

La tubería transporta cerca del 50% del agua cruda para el abastecimiento de la ciudad y está ubicada entre Piedrecitas y Albornoz, cerca de la Planta El Cerro.

Una fuga en una tubería de 45 pulgadas afecta el servicio de acueducto en Cartagena, donde Aguas de Cartagena adelanta trabajos para reparar la infraestructura. La empresa informó que la afectación alcanza cerca del 40% de los usuarios.

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Los trabajos requieren medidas especiales debido a la presencia de dos tuberías de gas de alta presión, de 16 y 18 pulgadas, en la zona de intervención. Por esta razón, Aguas de Cartagena optó por una reparación interna. Actualmente se adelantan labores de drenaje y, una vez terminen, personal especializado ingresará a la tubería para llegar hasta el punto de la fuga, ubicado a más de 50 metros de distancia y unos 8 metros de profundidad.

La empresa señaló que esta metodología permite intervenir la avería sin realizar una excavación de gran magnitud y reducir los riesgos para los trabajadores y las redes existentes.

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Por ahora, Aguas de Cartagena no ha informado una hora concreta para el restablecimiento del servicio. La recuperación dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones de la reparación. La empresa indició que mantendrá informados a los usuarios sobre los avances y las novedades relacionadas con el servicio.