Nuevo muelle impulsa la pesca artesanal en Providencia y mejora conexión con el mercado

La obra beneficia directamente a 23 pequeños productores raizales vinculados a la Cooperativa Fish and Farm y hace parte de un proyecto integral de…

Un nuevo muelle flotante entró en servicio en Providencia para mejorar las condiciones de atraque, embarque y desembarque de los pescadores artesanales de la isla. La infraestructura busca facilitar el manejo de los productos pesqueros y conectar la llegada de las embarcaciones con las labores de acopio y conservación.

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La obra beneficia directamente a 23 pequeños productores raizales vinculados a la Cooperativa Fish and Farm y hace parte de un proyecto integral de COP 3.387 millones para fortalecer la actividad pesquera en Providencia.

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Una infraestructura para los pescadores

El muelle tuvo una inversión cercana a los COP 1.414 millones y permitirá mejorar la recepción y salida de las embarcaciones que participan diariamente en las labores de pesca artesanal. La infraestructura está conectada con el centro de acopio pesquero de la isla, como parte de una intervención que busca mejorar las condiciones de almacenamiento y manejo de los productos antes de su comercialización.

El proyecto contempla además sistemas de refrigeración y cadena de frío, equipos, herramientas, transporte, soluciones tecnológicas y artes de pesca. También incluye asistencia técnica y capacitación para los productores.

La intervención corresponde a un Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), ejecutado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en articulación con la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Del total de COP 3.387 millones, la ADR aporta más de COP 2.707 millones. El proyecto registra actualmente un avance del 55% y continúa con la ejecución de los demás componentes.

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La apuesta busca fortalecer la cadena productiva de la pesca artesanal, desde la llegada de las embarcaciones a la isla hasta el acopio, conservación y comercialización del pescado.

Pesca artesanal y recuperación de Providencia

El proyecto hace parte de las acciones de recuperación productiva de Providencia tras las afectaciones ocasionadas por el huracán lota. La intervención busca mejorar la infraestructura y las capacidades de las familias raizales que tienen en la pesca artesanal una de sus actividades económicas.

Con la entrada en servicio del muelle flotante, los pescadores cuentan con una nueva infraestructura para desarrollar las labores de embarque y desembarque mientras avanzan las demás obras previstas en el proyecto.