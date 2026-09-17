Fiestas de Independencia de Cartagena 2026: programación y artistas confirmados

La programación fue presentada oficialmente por la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). La agenda contempla actividades en las tres localidades, la zona corregimental e…

Cartagena ya tiene agenda oficial para las Fiestas de Independencia 2026, una celebración que se extenderá desde octubre hasta mediados de noviembre con preludios en diferentes localidades, desfiles, actividades culturales, reinados y conciertos.

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La programación fue presentada oficialmente por la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). La agenda contempla actividades en las tres localidades, la zona corregimental e insular y el Centro Histórico.

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Una celebración que estrena reconocimiento patrimonial

Las Fiestas de Independencia llegan este año con un reconocimiento especial. En julio de 2026, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural emitió concepto favorable para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y aprobó su Plan Especial de Salvaguardia.

El reconocimiento destaca el valor histórico y cultural de una celebración que reúne desfiles, cabildos, comparsas, músicas, danzas, disfraces, cocinas tradicionales y otras expresiones construidas por las comunidades cartageneras.

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Por eso, la programación de este año no se concentrará únicamente en los grandes conciertos. La agenda contempla preludios en distintos sectores de Cartagena, actividades comunitarias, noches de tradición, eventos de los reinados y los tradicionales desfiles que hacen parte de la celebración.

Juan Luis Guerra encabeza la nómina musical

Uno de los principales anuncios de la programación fue la presencia de Juan Luis Guerra, quien será el artista central del Festival Náutico de la Independencia y el Bololó del Arsenal, previsto para el 13 de noviembre. La nómina también incluye a Grupo Niche, Beéle, Nicky Jam, Ryan Castro, Silvestre Dangond, Jessi Uribe, Elder Dayán, entre otros artistas nacionales y locales.

La programación musical se concentrará especialmente entre el 13 y 15 de noviembre, cuando también se realizarán actividades como Salsa a la Plaza, el Cabildo de Getsemaní y la Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular.

Desfiles, tradición y participación ciudadana

Uno de los momentos centrales será el Fran Desfile de Independencia, programado para el 12 de noviembre sobre la Avenida Santander. La jornada reunirá 45 grupos de danza, 40 comparsas y 48 actores festivos, además de cerca de 40 comparsas invitadas. En total, se espera la participación de alrededor de 10.000 artistas en escena.

La agenda también contempla eventos como el desfile de la Diversidad, Ángeles Somos, la Noche de Candela y Jolgorio de Tambores y el Desfile en Honor a los Héroes, además de las actividades de los diferentes reinados. El alcalde de Cartagena, Dumek Trubay, destacó el caracter comunitario de las celebraciones, "aquí la fiesta se vive en el barrio, con la gente, con dignidad y con orgullo patrio que se siente en cada tambor y en cada esquina".

¡Cartagena ya está de fiesta! 🎉



Las Fiestas de Independencia 2026 se sienten a flor de piel, en la socialización de nuestra agenda, el talento, la música, el baile y el color de nuestros actores festivos nos anunciaron todo lo que viene.



Nuestras candidatas al Reinado de… pic.twitter.com/oR1qNw3L0m — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) September 16, 2026

El 11 de noviembre es la fecha central de la celebración, donde se dará apertura con los actos protocolarios de la Independencia. El 12 de noviembre será el Gran Desfile de Independencia, el Festival Náutico y el Bololó serán los días 13 y 14. La agenda concluirá el 16 de noviembre con la elección y coronación del Reinado Inter corregimental.