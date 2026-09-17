Ofrecen COP 50 millones por información de responsables del ataque con drones en Candelaria

La decisión fue tomada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado después del ataque. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para…

La Alcaldía de Candelaria y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de hasta COP 50 millones para quienes entreguen información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque con drones registrado contra una infraestructura de la Aeronáutica Civil en el corregimiento de El Carmelo.

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La decisión fue tomada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado después del ataque. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar información de manera segura y oportuna mientras avanzan las investigaciones.

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Recompensa para encontrar a los responsables

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, confirmó que la recompensa puede llegar hasta los COP 50 millones y señaló que la medida fue acordada junto con la Gobernación del Valle. "Es por esta razón que, en conjunto, hemos determinado junto a la Gobernación poderle decir a la comunidad que tenemos una recompensa de hasta COP 50 millones para quien dé información y hallar a los responsables", indicó la mandataria.

La Alcaldía pidió a los habitantes fortalecer la red de seguridad y comunicar cualquier información que pueda contribuir a establecer quiénes participaron en el ataque. Las autoridades habilitaron la línea de la SIJIN 323 273 0929 para que las personas que tengan información relacionada con el caso puedan comunicarla.

Más presencia de la Fuerza Pública en Candelaria

Además de establecer la recompensa, el Consejo Extraordinario de seguridad concluyó que era necesario reforzar la presencia de la Fuerza pública en Candelaria. Como parte de las medidas acordadas, habrá mayor presencia de la Policía y el Ejército, junto con patrullajes y puestos de control en diferentes sectores del municipio.

También se anunció la llegada del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía para apoyar las labores de seguridad. La Fuerza Pública mantendrá presencia permanente en la zona mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque. Además, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro anunció que se adelanta la adquisición de sistemas anti-drones para fortalecer las capacidades de protección frente a este tipo de ataques.

Desde la @GobValle llegamos a Candelaria para atender la situación reportada en El Carmelo con un ataque con drones.



Con presencia de Fuerza Pública, autoridades locales y @ValleSeguridad, se adelanta un Consejo de Seguridad para definir las acciones y avanzar en la… pic.twitter.com/YyVvz8zMsc — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) September 16, 2026

Investigación continúa en El Carmelo

El ataque ocurrió en la mañana del miércoles 16 de septiembre contra un radar de vigilancia y control del tránsito de la Aeronáutica Civil, ubicado en El Carmelo. El hecho no dejó personas heridas ni víctimas mortales. La infraestructura atacada continúa funcionando, después de la revisión realizada tras el hecho.

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Mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer quienes estuvieron detrás del ataque, la recompensa busca incentivar la entrega de información que permita avanzar en la identificación y ubicación de los responsables.