La búsqueda comenzó después de que Violeta saliera de su casa durante la madrugada del lunes 23 de noviembre. Según el relato de sus allegados, fue vista…

Violeta Muñoz Pineda, la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en Bello, Antioquia, fue encontrada con vida este martes 24 de noviembre. La confirmación fue entregada por sus familiares, quienes señalaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y bajo custodia de las autoridades.

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La búsqueda comenzó después de que Violeta saliera de su casa durante la madrugada del lunes 23 de noviembre. Según el relato de sus allegados, fue vista por última vez hacia las 3:00 a.m., en inmediaciones de la Clínica del Norte, en el sector de Niquía. Hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre el lugar donde fue localizada ni las circunstancias de su desaparición.

¿Qué se sabe de la desaparición de Violeta Muñoz?

De acuerdo con sus familiares, la adolescente salió de su casa con varias maletas y dejó su teléfono celular en la vivienda. La preocupación aumentó cuando revisaron el dispositivo y encontraron conversaciones con una persona desconocida para su círculo cercano.

Un familiar señaló que los mensajes habrían sido intercambiados mediante la aplicación Zangi y que la persona con quien hablaba presuntamente residía en Chile. Sin embargo, la familia indicó que desconoce su identidad y no tiene información suficiente para establecer las circunstancias de ese contacto.

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Así fue la búsqueda de la adolescente

Tras el reporte de desaparición, la Alcaldía de Bello activó la Ruta Urgente de Búsqueda y solicitó apoyo de la ciudadanía y de las autoridades en terminales de transporte y aeropuertos. También se informó sobre la activación de la Alerta Rosa de la fiscalía general de la Nación.

La familia difundió fotografías y mensajes para pedir ayuda en la localización de Violeta. Después de más de 30 horas de búsqueda, se confirmó que la adolescente había sido encontrada con vida. Por ahora las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni de su localización.