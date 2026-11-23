El Salón Candelario Obeso de la alcaldía municipal de Mompox fue el lugar en el que se discutieron aprendizajes y retos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). "Para nosotros, desde la Unidad de Restitución de Tierras, lo más importante es poder generar las vías de cumplimiento a las víctimas", sostuvo Myriam Martínez Cárdenas, directora general de la URT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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La funcionaria señaló que es fundamental analizar cuál va a ser el paso a seguir en la política de víctimas. "Estamos aquí presentes para poder participar y articularnos con los diferentes protagonistas, con miras a responderle a las personas que realmente necesitan de este tipo de políticas públicas".

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En los cien días del presidente De la Espriella, según cifras reportadas por la URT, en Bolívar seis familias campesinas de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno recibieron materialmente sus predios, que suman cerca de 143 hectáreas restituidas.

En materia de compensaciones, con una inversión de COP 2.378 millones y desembolsos productivos por COP 1.011 millones, la entidad atendió a 16 personas entre víctimas, segundos ocupantes y terceros de buena fe exenta de culpa, en los departamentos de Bolívar y Sucre.

Durante los días del conversatorio asistieron beneficiarios de proyectos productivos de diferentes municipios. El diálogo con los asistentes permitió evaluar la llegada de la oferta institucional a los territorios y el cumplimiento de las medidas orientadas a su reparación.

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María Angélica Garrido, representante de la Red de Inclusión y beneficiaria de restitución de la vereda Caño Negro, en el municipio de El Carmen de Bolívar, destacó el alcance de las jornadas realizadas en Mompox para el sustento de las comunidades de la región.

Señaló que estos escenarios funcionan como una ventanilla de comercialización que permite ampliar la venta de sus cosechas. "Este espacio es para darnos a conocer, mostrar los productos, lo que sembramos y lo que hacemos para cada uno de ustedes", afirmó Garrido, quien concluyó su intervención indicando: "Estamos a favor de todos y en contra de nadie".

Por su parte, Lilibeth Torres Erazo, de la vereda Cascajo, en el corregimiento de El Salado, explicó que los resultados del proceso de restitución de tierras trascienden el retorno a los predios. "No es solamente el volver a la tierra, sino también la transformación que hemos generado en nuestra comunidad, ofreciendo productos desde artesanías y productos totalmente orgánicos que tenemos. Gracias a Restitución de Tierras por visibilizar nuestro territorio y darnos esta oportunidad".

La magistrada presidenta de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Ada Patricia Lallemand Abramuck, quien participó en el conversatorio, señaló que "el encuentro nos dejó un balance profundamente significativo, porque nos permitió reconocer los avances alcanzados durante quince años de implementación de la Ley 1448 de 2011, pero también examinar, con sentido crítico, las dificultades que todavía enfrenta el Estado colombiano para garantizar una reparación efectiva a las víctimas del despojo y del abandono forzado".

Agrega que Colombia ha construido una importante experiencia judicial. "Hoy contamos con jueces y magistrados especializados que han aprendido a comprender el conflicto armado desde las realidades territoriales, a reconocer las distintas formas de despojo y a adoptar decisiones que trascienden el reconocimiento formal de la propiedad".

Para la magistrada, la principal enseñanza del encuentro en Mompox es que la restitución de tierras no puede medirse exclusivamente por el número de sentencias proferidas. El éxito está en la capacidad del Estado para transformar esas decisiones en condiciones reales y sostenibles de reparación.

"Y hay algo que no debemos olvidar: detrás de cada sentencia hay una familia, una comunidad y una historia atravesada por la violencia, que espera recuperar mucho más que un inmueble. Espera reconstruir su proyecto de vida. Hay valientes mujeres luchando incansablemente por el reconocimiento de su relacionamiento material y jurídico con una tierra que les fue despojada, pero con la cual históricamente han sostenido lazos frágiles por el hecho de ser mujeres".

En su exposición frente a los asistentes afirmó que las víctimas no son el plan B del Estado. "La reparación de quienes padecieron el conflicto armado debe ser una prioridad nacional. Porque el verdadero éxito de la restitución de tierras no consiste solamente en devolver lo que la violencia arrebató, sino en contribuir a que quienes lo perdieron puedan reconstruir sus vidas con dignidad".

Compartió cifras obtenidas de informes de despachos judiciales de Cartagena, El Carmen de Bolívar, Valledupar y Sincelejo. “Por ejemplo, a septiembre de 2026, el Despacho 2 del Tribunal Superior de Cartagena, del cual soy titular, registraba 544 procesos activos en seguimiento posfallo, de los cuales 542 correspondían a procesos individuales y dos a procesos étnicos. En ese mismo despacho se reportaban más de 3.500 órdenes judiciales activas sometidas a seguimiento”.

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Puntualiza que en un conjunto de 706 órdenes pendientes, 564 se concentraban en cuatro categorías. “Subsidios de vivienda, medidas de amparo a los solicitantes, proyectos productivos y alivio de pasivos. Es decir, cerca del 80 % de ese conjunto estaba relacionado con medidas que requieren intervención institucional para materializar la protección y estabilización de los beneficiarios”.

Considera que los próximos años deben dedicarse a fortalecer la articulación institucional, garantizar los recursos necesarios para ejecutar las decisiones y construir alternativas que permitan preservar los derechos reconocidos, incluso después de 2031. "Porque una cosa es la vigencia temporal de la ley y otra muy distinta la obligación del Estado de reparar a las víctimas. Esta última no puede desaparecer con el vencimiento de un plazo".

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En la jornada se resaltó que los jueces y magistrados especializados han contribuido a la expedición de más de 14.000 sentencias y a la restitución de cerca de un millón de hectáreas en Colombia.