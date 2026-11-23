De acuerdo con las unidades de socorro, a la zona llegó un equipo especializado en rescate acuático, conformado por cuatro socorristas, quienes hicieron tres inmersiones en el sector conocido como El Gallo, donde…

El cuerpo de Bomberos de San Rafael, en Antioquia, confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven de 16 años que se ahogó en el balneario conocido como Las Tangas, luego de haberse lanzado a un charco mientras disfrutaba de un paseo en la zona.

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De acuerdo con las unidades de socorro, a la zona llegó un equipo especializado en rescate acuático, conformado por cuatro socorristas, quienes hicieron tres inmersiones en el sector conocido como El Gallo, donde finalmente encontraron el cuerpo del adolescente.

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La familia había hecho el reporte de la desaparición del joven a la línea de emergencia, a través de la cual señalaron que había pasado media hora desde que el menor de edad se había lanzado a las aguas, pero no habían podido dar con algún rastro de él.

Una vez fue encontrado el cuerpo, en coordinación con la Policía, el cuerpo de Bomberos hizo la extracción del cuerpo del joven, que fue trasladado a la morgue municipal de San Rafael.

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No es la primera vez que un caso similar se registra en el municipio. Hace dos semanas, en el balneario El Castillito se registró un caso similar con un joven de 17 años. Según la familia, el adolescente que se encontraba de paseo con su familia se lanzó a un charco, pero no volvió a salir, por lo que sus allegados llamaron a las autoridades, quienes hallaron su cuerpo tras varias inmersiones.

En agosto, los bomberos de San Rafael reportaron el caso de un niño de 12 años, que había viajado junto con su familia al balneario El Castillito desde Copacabana. Los acompañantes señalaron a las autoridades que el menor de edad estaba jugando con otro niño en la orilla la última vez que lo vieron. Al hacer la inspección, las unidades de socorro hallaron su cuerpo en las profundidades del charco.