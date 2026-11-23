La emergencia ocurrió el jueves 19 de noviembre y fue atendida mediante un operativo coordinado por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional. De acuerdo con la autoridad marítima, el incidente involucró a la motonave Kattleya, que…

Una embarcación de servicio turístico que transportaba a 13 pasajeros tuvo que ser auxiliada por unidades de guardacostas después de presentar fallas mecánicas en aguas de Playa Chengue, en el Parque Nacional Natural Tayrona.

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Falla mecánica dejó a la deriva una lancha con 13 pasajeros en el Tayrona

La emergencia ocurrió el jueves 19 de noviembre y fue atendida mediante un operativo coordinado por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional. De acuerdo con la autoridad marítima, el incidente involucró a la motonave Kattleya, que presentó problemas mecánicos mientras navegaba por este sector del área protegida.

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La Dimar informó que recibió la alerta a través del canal 16 de VHF marino y activó los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Estación de Guardacostas y la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Guardacostas auxilió a los 13 pasajeros

Sobre la atención de la emergencia, la Dimar explicó que “una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hizo presencia en el sector, auxiliando a los pasajeros y tripulantes”.

Posteriormente, la embarcación fue remolcada hasta el muelle de El Rodadero Norte, donde sus ocupantes desembarcaron. La autoridad marítima confirmó que todos llegaron en buenas condiciones de salud y que no se presentaron afectaciones a otras motonaves que se encontraban navegando en el área.

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La operación permitió atender a los 13 pasajeros y a la tripulación sin que se reportaran personas lesionadas. La Dimar destacó la coordinación con la Armada de Colombia para garantizar la asistencia y la seguridad en el lugar del incidente.

Dimar reitera recomendaciones para la navegación

Tras la emergencia de Playa Chengue, la autoridad marítima reiteró su compromiso con la “protección de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación”. También invitó al gremio marítimo, a los turistas y a la ciudadanía a verificar las condiciones del mar y el funcionamiento de las embarcaciones antes de realizar recorridos náuticos o actividades recreativas.

La entidad recordó la importancia de adoptar medidas preventivas antes de zarpar y de atender las recomendaciones de seguridad durante la navegación. En el caso de la Kattleya, la activación del canal de comunicación marítima permitió coordinar la respuesta de Guardacostas y garantizar el traslado seguro de sus ocupantes hasta tierra firme.

Cabe recordar que la emergencia registrada en Playa Chengue tiene como antecedente el naufragio ocurrido el 11 de agosto de 2026 en inmediaciones de Cabo San Juan del Guía, también en el Parque Nacional Natural Tayrona. En esa oportunidad, una embarcación que transportaba turistas se volcó y cerca de 20 personas terminaron en el agua.

Entre los afectados se encontraba Noelia Maximino Beltrán, una turista española de 31 años que falleció en el accidente. Los ocupantes fueron auxiliados por pescadores y otras embarcaciones que llegaron al lugar.

Para ese momento, la Dimar confirmó su muerte y anunció investigaciones para establecer las circunstancias del siniestro. Aunque se trata de dos emergencias diferentes, ambas ocurrieron en aguas del Tayrona, donde diariamente se movilizan turistas en embarcaciones destinadas a recorridos marítimos.