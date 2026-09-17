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Las propuestas de Cartagena al presidente Abelardo de la Espriella

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tiene una lista de propuestas al mandatario para la reunión prevista este viernes 18 de septiembre.

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Pedro Mendoza / Especial para El Espectador, Cartagena
17 de septiembre de 2026 – 10:02 a. m.
CAR400. CARTAGENA (COLOMBIA), 03/09/25.- El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, habla durante la instalación del Congreso Internacional Andicom este miércoles, en Cartagena (Colombia). Turbay, quien resaltó que la localidad caribeña busca convertirse en una "superciudad" apoyada en la innovación y anunció inversiones superiores a 600 millones de dólares en infraestructuras como la construcción del Gran Malecón del Mar, un ambicioso proyecto que busca conectar de manera peatonal el norte de la urbe con el centro histórico por la costa. EFE/Ricardo Maldonado Rozo
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tiene entre los temas a tratar, los predios sin uso de la Nación en la ciudad.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se reunirá este viernes 18 de septiembre con el mandatario. Para ello tiene listo un paquete centrado en servicios básicos, conectividad vial, vivienda de interés social y aprovechamiento de bienes fiscales en desuso.

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Según detalló a El Espectador, su agenda busca comprometer recursos directos del Gobierno nacional para obras de alto impacto social y urbano en las zonas más vulnerables de la capital de Bolívar. “Voy a hablar de tres proyectos que nos parecen supremamente importantes: el agua potable para la isla Tierra Bomba, para beneficiar a Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Tierra Bomba pueblo”.

Añadió que entre las prioridades está la terminación de la Vía Perimetral, que incluye la protección del cuerpo de agua que atraviesa. “Y voy a hablarle de la posibilidad de que en el proyecto de Casa Milagros, Cartagena, sea el primer escenario de construcción de vivienda”.

Afirma el mandatario que además se propondrá la construcción de 3.000 viviendas para las personas más necesitadas. “Es decir, que la nación puede ayudarnos con la vivienda y nosotros construimos la infraestructura social, y creo que eso va a ser muy importante”.

Entre los temas a tratar también están los inmuebles que son de la Nación sin uso en la ciudad que se pueden entregar a la Alcaldía. “Como ejemplo, la antigua clínica de los Seguros Sociales, que está allí sin uso, y la sede antigua de Telecom, ahí en la avenida Pedro de Heredia, frente al castillo de San Felipe, que está totalmente abandonada y se ha convertido en una cueva de forajidos”, sostuvo Turbay.

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Las declaraciones del mandatario se produjeron como preámbulo al simposio convocado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) previo al Congreso Nacional programado para finales de noviembre.

Entre las principales preocupaciones planteadas por los dirigentes gremiales sobresale el alto costo logístico nacional, que actualmente ronda entre el 14,7 % y el 14,8 % del valor total de los productos, frente al promedio del 9,5 % registrado en los países miembros de la OCDE.

A esta brecha estructural se suman la volatilidad cambiaria, con una revaluación que impacta los ingresos de los exportadores y encarece las operaciones navieras locales, y la necesidad de resolver los cuellos de botella en dragados y accesos terrestres a terminales como la de Buenaventura.

Por Pedro Mendoza / Especial para El Espectador, Cartagena

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