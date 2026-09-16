Murió adolescente herido en balacera de la avenida Regional en Envigado

El adolescente recibió dos impactos de arma de fuego en la espalda durante el intercambio de disparos ocurrido entre Sabaneta- Envigado. Ingresó en estado crítico al centro asistencial y requirió intubación…

Juan José Zapato Penagos, de 17 años, murió durante este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado, donde permanecía internado desde el martes después de resultar herido durante una persecución policial en la avenida Regional.

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El adolescente recibió dos impactos de arma de fuego en la espalda durante el intercambio de disparos ocurrido entre Sabaneta- Envigado. Ingresó en estado crítico al centro asistencial y requirió intubación mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 11:00 de la mañana.

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¿Qué pasó durante la persecución?

El procedimiento comenzó después de que las autoridades relacionaran a Juan José con Brian Steven González, de 23 años, por el presunto hurto de dos motocicletas en Sabaneta y el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

Según el reporte entregado por la Policía del Valle de Aburrá, los dos hombres se movilizaban en una motocicleta cuando fueron ubicados cerca del Centro Comercial Mayorca, en Sabaneta. Los uniformados intentaron detenerlos y de acuerdo con la versión, los ocupantes habrían disparado contra los policías. A partir de ese momento se inició una persecución por la avenida Regional, en la que participaron cinco uniformados.

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Durante la persecución, los dos hombres avanzaron hacia Envigado. En inmediaciones del Centro Comercial Viva Envigado, uno de los policías disparó contra la motocicleta en la que se movilizaban. Juan José quien viajaba como pasajero, resultó herido en la espalda y cayó del vehículo. Los organismos de emergencia lo trasladaron a la Clínica Las Américas del Sur, donde permaneció bajo atención médica hasta su muerte.

El otro joven fue capturado

Brian Steven González continuó con la huida después de que el adolescente resultara herido. Posteriormente fue capturado en la glorieta de La Aguacatala. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron la motocicleta en la que se movilizaba y que, según la investigación, habría sido utilizada en los hechos relacionados con el hurto de las dos motos.

El hombre quedó a disposición de las autoridades y deberá responder por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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La Policía sostiene que el procedimiento se produjo después de que los ocupantes de la motocicleta dispararan contra los uniformados durante el intento de detención. Sin embargo, la muerte del adolescente obliga a establecer con precisión la secuencia de los disparos y las circunstancias en las que resultó herido.

La investigación deberá determinar también la actuación de los cinco uniformados que participaron en la persecución y establecer las responsabilidades que correspondan.