Piden denuncia formal a turista que alertó paseo millonario en Santa Marta

Un turista bogotano, identificado como Beto Saza, aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales que habría sido víctima de un presunto ‘paseo millonario’ durante su paso por Santa Marta. El hombre señaló que tomó un servicio de transporte para dirigirse hacia una playa, pero el conductor habría tomado una ruta diferente y lo habría llevado hasta una zona apartada. Saza afirmó que allí aparecieron otros dos hombres que lo intimidaron con armas, lo agredieron y lo amarraron.

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“Me rasguñaron en el cuello y me dieron un cachazo”, manifestó el ciudadano en el video, en el que también indicó que los hombres lo habrían obligado a entregar información para acceder a sus productos financieros.

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El turista afirmó que permaneció cerca de tres horas bajo el poder de los delincuentes y que habría perdido dinero destinado a sus estudios y dinero que obtuvo de un crédito educativo. “Si no le daba las cuentas, me iban a matar”, relató.

Policía pide formalizar el caso

Frente a estas declaraciones, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, señaló que la institución dispuso un grupo especial para establecer contacto con el ciudadano y conocer de primera mano lo ocurrido.

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“Frente a un video que está difundido en las redes sociales por parte de un ciudadano donde manifiesta haber sido víctima de hurto, la Policía Nacional ha dispuesto un grupo especial primero para tomar contacto con esta persona, ya que no tenemos reporte alguno sobre ello”, explicó el oficial.

El coronel agregó que tampoco se registra una denuncia ante la Fiscalía. "Invitamos a este ciudadano a que, por favor, se acerque a las instalaciones de la Policía o la Fiscalía General de la Nación para poder verificar su caso y así poder hacer una investigación sobre el mismo”, señaló López Puerto.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad del Distrito, Hussein Ghotme, indicó que, tras consultar con las autoridades, se confirmó que no existe registro de atención en el CAI, así como tanto las autoridades como la Administración Distrital han intentado establecer comunicación con él. "Tanto por redes sociales como a través de su teléfono celular. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer contacto”, explicó el secretario.

Operativos para proteger a visitantes

Las autoridades también enviaron un parte de tranquilidad a los turistas y visitantes que llegan a Santa Marta, al tiempo que destacaron las acciones preventivas que se adelantan en diferentes sectores de la ciudad.

La Policía Metropolitana mantiene operativos y controles en zonas turísticas, balnearios, hoteles y otros puntos de alta afluencia, con el propósito de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad de residentes y visitantes.

Estas acciones cuentan además con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta, dentro de las estrategias de seguridad para atender la llegada de turistas y responder ante posibles situaciones que puedan afectar su integridad o sus bienes.

El secretario Hussein Ghotme reiteró la invitación al ciudadano para que se comunique con las autoridades y formalice su denuncia. “Lo invitamos a comunicarse con las autoridades y presentar la denuncia formal, con el fin de brindarle la orientación necesaria y avanzar en el esclarecimiento del caso”, puntualizó.