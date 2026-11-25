Luego de varias horas de negociación, que incluyó la entrega de más de una decena de rehenes, el presidente Abelardo de la Espriella lideró el PMU en Cartatena y se dirigió al…

Las autoridades confirmaron que se retomó el control del supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, en donde desde las 9:00 a.m. del martes 24 de noviembre se registró un intento de hurto que terminó en la retención de por lo menos 30 trabajadores y clientes del lugar.

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Luego de varias horas de negociación, que incluyó la entrega de más de una decena de rehenes, el presidente Abelardo de la Espriella lideró el PMU en Cartatena y se dirigió al supermercado donde le dio a los delincuentes dos horas de plazo (hasta la 1:30 a.m. de este miércoles) para tomar una decisión y rendirse.

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Una vez se cumplió el plazo, un helicóptero de la Policía sobrevoló el establecimiento, mientras se escuchaban una serie de explosiones que fueron seguidas por el ingreso de integrantes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, quienes en cuestión de minutos tomaron el control del lugar.

Las autoridades confirmaron que en el operativo murió uno de los delincuentes, mientras que los otros cuatro, que tenían uniformes y estaban armados, fueron capturados. De igual forma, señalaron que continúan haciendo la liberación de los rehenes.

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Tras confirmarse el control de la situación, se siguieron escuchando detonaciones dentro del centro comercial, que al parecer venían de la zona de la cocina.

¿Qué pasó en el Éxito de Cartagena?

Poco antes de que fueran las 9:00 a.m., sujetos armados y encapuchados tomaron de rehenes a empleados y clientes del supermercado Éxito que está en La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Bajo la mirada de quienes evacuaron el lugar y los curiosos que se acercaron a ver lo que pasaba, rápidamente se determinó que se trataba de una toma; algo que jamás se había registrado en la ciudad.

Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, los sujetos armados tendrían en principio el plan de un carro de valores que llegaría al centro comercial a recoger un dinero. El problema es que el vehículo hizo el proceso a las 7:00 a.m., pero los delincuentes llegaron una hora después.

Posteriormente, según explicó a medios locales una mujer que logró escapar, los sujetos se escondieron en la bodega del Éxito, pero fueron encontrados por funcionarios del supermercado, por lo que los delincuentes decidieron salir y cerrar la reja del lugar. “Ellos entraron por la parte de atrás del almacén, por donde entramos los trabajadores (…). Fue el muchacho de Dollarcity el que nos avisó que estaban atracando y ahí fue cuando salimos varios, incluidas las cajeras”.

De la Espriella añadió que el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, por lo que los encargados del Centro Comercial donde está el supermercado activaron el botón de pánico y llamaron a las autoridades. Ahí aparece la primera escena que se conoce: los policías rodeando el lugar con armas, mientras por la ventana se ve a algunos de los rehenes amarrados de las manos.