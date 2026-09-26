La contingencia obligó al Gobierno nacional a reorganizar de manera temporal el suministro disponible y establecer un orden de prioridad entre los usuarios. De…

El Ministerio de Minas y Energía declaró este viernes 25 de septiembre un racionamiento programado de gas natural en Colombia, luego de que una condición técnica en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, ubicada en Cartagena, redujera temporalmente la capacidad de entrega de gas importado.

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Racionamiento de gas en Cartagena por falla técnica en planta de regasificación

La contingencia obligó al Gobierno nacional a reorganizar de manera temporal el suministro disponible y establecer un orden de prioridad entre los usuarios. De acuerdo con el Ministerio, la medida busca garantizar la atención de hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios esenciales mientras se realizan las labores de inspección y corrección en la infraestructura afectadas.

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¿Qué pasó con la planta de gas en Cartagena?

La planta de SPECT LNG, ubicada en Cartagena, recibe gas natural que llega del exterior en estado líquido y lo convierte nuevamente en gas para poder enviarlo hacia el sistema nacional. Este proceso se realiza en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación conocida como FSRU.

Una condición técnica imprevista obligó a sacar temporalmente de operación uno de los cuatro equipos que realizan este proceso. Esto redujo la capacidad de la terminal en 75 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), pasó de poder entregar hasta 475 mpcd a 400 mpcd mientras se adelantan las reparaciones.

SPEC LNG informó que los trabajos están a cargo de equipos especializados y que la terminal mantiene sus operaciones bajo condiciones de seguridad. La compañía estima recuperar su capacidad total una vez finalicen las labores correctivas.

¿Qué sectores recibirán gas después de la demanda esencial?

Después de garantizar el suministro para la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios prioritarios, el esquema definido por el gobierno establece el siguiente orden:

Generación térmica: plantas que utilizan gas para producir electricidad y respaldad el sistema energético.

Industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

Demás usuarios con contratos vigentes, dependiendo de la cantidad de gas disponible.

La medida fue adoptada a partir de los análisis del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la dirección de Hidrocarburos del Ministerio y Energía.

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El racionamiento responde específicamente a la reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado de SPEC LNG. Es decir, la contingencia en Cartagena disminuyó la cantidad de gas disponible y llevó a que se reorganizara el suministro entre los diferentes usuarios.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida?

El racionamiento se mantendrá mientras persista la condición técnica que afecta la capacidad de la terminal de Cartagena. De acuerdo con el Ministerio, la medida será levantada cuando SPEC LNG confirme que la falla fue superada y se recuperen las condiciones necesarias para restablecer la capacidad de entrega de gas importado.

El @MinEnergiaCo informa sobre la adopción de un racionamiento programado y temporal de gas natural, debido a una condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG.



Más información aquí: https://t.co/u8d8QnGIuy pic.twitter.com/KMVXemL4X5 — Minenergía (@MinEnergiaCo) September 25, 2026

Mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía, el CNO Gas y los agentes del mercado mantendrán seguimiento a la situación y podrán emitir nuevas instrucciones de acuerdo con la evolución de la contingencia.