La Policía destruyó cinco excavadoras utilizadas para minería ilegal en Tolima

Tres puntos donde se extraía oro de manera ilícita en la vereda Paipa, en zona rural de Ataco, sur del Tolima, fueron intervenidos por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con el Departamento de Policía Tolima. Durante el procedimiento quedaron fuera de servicio cinco excavadoras y dos motores industriales. La maquinaria destruida representa aproximadamente COP 2.570 millones de pesos para la estructura que operaba en la zona.

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El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que cada una de esas excavadoras alcanzaba a extraer alrededor de 2.600 gramos de oro al mes: "la afectación a esta cadena logística asciende aproximadamente a 2.570 millones de pesos, debilitando la capacidad operativa, debido a que cada excavadora tendría una capacidad de producción cercana a los 2.600 gramos de oro mensuales, equivalentes aproximadamente a 2.340 millones de pesos en el mercado ilegal".

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Según la Policía, los grupos armados ilegales que operan en el sector cobraban extorsiones sobre esa actividad minera, de las que obtendrían cerca de 175 millones de pesos cada mes, por eso "la operación no solo impacta la infraestructura empleada para la extracción ilícita, sino que busca interrumpir el flujo de recursos que alimenta las economías criminales y que afecta directamente la seguridad y tranquilidad de las comunidades rurales".

Este tipo de explotación altera el suelo, contamina las corrientes de agua y degrada los ecosistemas. Por eso las autoridades señalaron que la intervención también apunta a proteger el río Saldaña, una de las principales fuentes hídricas del sur del departamento.

El municipio se ha convertido en el foco de las operaciones contra la minería ilegal en el Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz encabezó allí un Puesto de Mando Unificado en el que entregó el balance acumulado: más de 69 operaciones, un centenar largo de máquinas amarillas destruidas y más de 70.000 galones de combustible incautados.

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"Este es un trabajo conjunto, un trabajo articulado con el que buscamos, no solo garantizar el control territorial y la seguridad, sino lo más importante, la protección de nuestros ecosistemas, la protección de nuestro medio ambiente", afirmó Matiz.

En marzo de este año, durante otro operativo en el mismo municipio, la cartera de Ambiente reveló que la extracción ilícita de oro en Ataco ya había arrasado 232 hectáreas de bosque. En esa ocasión fueron capturadas 12 personas y se destruyeron cuatro excavadoras, 18 motores, una planta eléctrica y dos motobombas.

La Policía indicó que mantendrá las acciones contra las economías ilícitas que se financian con recursos naturales.