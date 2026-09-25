Hombre creó más de 500 perfiles en redes sociales para acosar personas en Antioquia

Las investigaciones encontraron un grupo de mujeres de Sabaneta y Envigado que recibió mensajes con contenido sexual y amenazas desde cuentas que aparecían y desaparecían sin parar, a…

Capturaron en Antioquia a un hombre identificado como de Daniel Felipe Duque Duque, señalado por la Fiscalía de montar una red de cuentas falsas y líneas telefónicas para acosar durante meses a 21 personas en el Valle de Aburrá. Entre los afectados hay 20 mujeres y un hombre.

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Las investigaciones encontraron un grupo de mujeres de Sabaneta y Envigado que recibió mensajes con contenido sexual y amenazas desde cuentas que aparecían y desaparecían sin parar, a una de ellas, incluso, la contactaron desde más de 500 perfiles distintos. La Fiscalía atribuye los casos únicamente a Duque, quien fue capturado en una vivienda de Envigado y enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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Las 21 víctimas identificadas hasta ahora son 20 mujeres y un hombre. Varias hacen parte de una misma comunidad educativa y otras ejercen la psicología en esos dos municipios del sur del Valle de Aburrá, un patrón que, según las autoridades, sugiere que Duque seleccionaba a personas de círculos específicos.

La Fiscalía identificó el patrón de acoso, amenazas y hostigamiento con el que Daniel Felipe Duque habría afectado a cerca de 21 personas en Sabaneta y Envigado (Antioquia). Este hombre es señalado de crear centenares de perfiles y líneas telefónicas para contactar a sus… pic.twitter.com/IIkdEHgZna — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 25, 2026

El hostigamiento no se limitaba al envío de mensajes, pues además de abrir cuentas desde las cuales remitía textos ofensivos, de contenido sexual y con expresiones de violencia de género, Duque habría usado perfiles falsos para hacerse pasar por sus propias víctimas, y con esa identidad escribía a familiares y conocidos, publicando señalamientos en los que las vinculaba con hechos delictivos, afectando la reputación de los perjudicados.

La Fiscalía también reveló que "las evidencias indican que, en diferentes oportunidades, los números de algunas personas habrían sido difundidos en grupos de mensajería donde circulaba contenido sexual. Esto propició nuevos actos de hostigamiento desde otros países".

Durante la audiencia se precisó que el hombre ya identificado como víctima se trata de un menor de edad que empezó a ser acosado cuando tenía 15 años con llamadas en la noche y la madrugada. A esas llamadas las acompañaban fotografías de armas cortopunzantes y amenazas directas contra su vida. La fiscal precisó que al menor llegaron a plantearle que eligiera con cuál de esos cuchillos sería asesinado.

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Finalmente, la captura se dio en la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026 en una vivienda de Envigado, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes. Esos elementos coinciden con las imágenes que Duque enviaba a sus víctimas para intimidarlas, lo que permitió a los investigadores conectar las amenazas digitales con elementos materiales hallados en su poder.

Una fiscal de la Seccional Medellín lo presentó ante un juez de control de garantías, que le imputó acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El hombre rechazó los cargos, y el juez decidió que debía permanecer recluido en un centro carcelario durante el proceso judicial.

El caso contó con la Procuraduría General de la Nación y con el acompañamiento de las secretarías de la Mujer de Envigado y Sabaneta.