A lo largo de este jueves 26 de noviembre se han comenzado a conocer imágenes de cámaras de seguridad, drones y de lo grabado por los comandos especiales que participaron en la liberación de los más de 70 rehenes que permanecían en manos de varios delincuentes dentro del supermercado Éxito de La Castellana en Cartagena. Los videos evidencian qué ocurrió en medio del operativo.

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En las imágenes de las cámaras de seguridad del almacén del supermercado, se ve cómo los hombres encapuchados, uniformes tácticos y armas, entran al lugar y ponen de rodillas a los trabajadores. Posteriormente, uno de ellos, quien lleva una maleta, la pone en el piso, la abre y saca una bolsa con la que le da indicaciones a uno de los empleados reducidos.

Otros de ellos suben al supermercado donde ponen en el piso y las sillas tanto a trabajadores como a clientes. Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que desde que tuvieron acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento, lograron establecer que los sujetos pusieron corridos mexicanos, dieron polllo Frisby a los rehenes y bebieron de los licores más caros. Dos de ellos se durmieron por el estado de alicoramiento.

Los videos revelados por las autoridades también registraron uno de los momentos más tensionantes del rescate: cuando ingresan los miembros de los comandos especiales de la Policía, el hombre que estuvo todo el tiempo encapuchado toma a uno de los rehenes y le apunta en la cabeza. Según Turbay, los uniformados le dijeron que solo le quedaba rendirse. Al hacer caso omiso, le dispararon.

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Al caer, se habría activado el arma que tenía en la mano. La bala perdida hirió la mano de uno de los uniformados que participó en el operativo de rescate.

Los nuevos detalles de la toma del Éxito

En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a los dos sujetos capturados en medio del operativo, la Fiscalía dio a conocer nuevos detalles del secuestro de más de 80 personas en el centro comercial. Entre los que llamaron la atención está el testimonio de uno de los rehenes, que señaló que uno de los secuestradores le dijo que la acción criminal la estarían preparando desde hace cinco años. Lo intentaron ejecutar hace tres meses, pero varias personas desistieron de llevar a cabo el plan.

Adicionalmente, el ente de investigación señaló que con la liberación de la primera rehén se comenzó a tener contacto con los delincuentes, quienes enviaron dos panfletos, uno impreso y otro escrito a mano, con las exigencias, entre las que estaban la entrega de COP 7.000 millones, dos carros blindados y el paso libre hacia Barranquilla.

Habría más involucrados

El alcalde Dumek Turbay ha señalado a medios que habría más personas involucradas en la acción delincuencial. El mandatario indicó que, por testimonios de las víctimas, se cree que eran cuatro delincuentes dentro del centro comercial, por lo que las autoridades indagan si esa persona habría salido entre los rehenes o habría aprovechado el desorden para escapar durante el operativo de liberación.

Otra línea que siguen las autoridades es el carro en el que se movilizaron los delincuentes. Turbay señaló que tenía las placas alteradas y además había otras dos personas en el interior cuando entraron al centro comercial.

¿Qué pasó en el Éxito de Cartagena?

En la mañana del pasado martes 26 de noviembre, delincuentes que no habrían podido un carro de valores (porque llegaron tarde), terminaron en el almacén del supermercado. En el lugar, retuvieron a empleados y clientes y cerraron todas las entradas al lugar.

Los sujetos estuvieron por más de 16 horas dentro del Éxito, hasta que en la madrugada del miércoles, miembros de los comandos especiales de la Policía entraron a la fuerza al lugar para liberar a los secuestrados. Aunque inicialmente las autoridades indicaron que habían capturado a cuatro señalados, al final se conoció que fueron dos y que otro presunto delincuente murió en medio de la intervención.