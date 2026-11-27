Primeras versiones indican que los niños entraron al pozo de la ranchería con la intención de refrescarse ante las altas temperaturas. Posteriormente, al parecer, uno de los niños habría tenido…

Una tragedia se registró en la comunidad de Ishoshimana, en el municipio de Manaure, en La Guajira, donde el pasado miércoles se registró la muerte de tres hermanos —dos niños y una niña—, que se ahogaron mientras se bañaban dentro de un jagüey conocido como El Pozo.

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Primeras versiones indican que los niños entraron al pozo de la ranchería con la intención de refrescarse ante las altas temperaturas. Posteriormente, al parecer, uno de los niños habría tenido problemas dentro del agua, por lo que los otros dos hermanos intentaron auxiliarlo; fue en ese momento que los tres habrían perdido la vida.

Una vez se conoce la desaparición de los menores de edad, la comunidad wayuu se organizó e inició la búsqueda de los hermanos. Sobre las 4:30 p.m. del miércoles fueron hallados los cuerpos de dos de ellos, mientras que el tercero, que sería el de la niña, fue encontrado sobre las 7:00 p.m.

De los niños se conoce que tenían 13, 10 y 8 años, mientras que en el operativo de rescate, las autoridades confirmaron que participaron los bomberos, funcionarios de la Personería y la Secretaría de Gobierno de Manaure, y representantes de las dependencias de Asuntos Indígenas del municipio y de la gobernación de La Guajira.

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Un caso similar se registró el pasado 29 de octubre, en la comunidad wayuu Kaspotchi, donde un niño de ocho años murió luego de entrar a un jagüey con otros menores de edad, mientras los adultos participaban en una ceremonia funeraria. En esa misma emergencia, la comunidad logró rescatar con vida a otro menor de edad que también se estaba ahogando.

Ante este tipo de hechos, las autoridades han reiterado el llamado a los padres a no dejar solo a los niños y mantener la vigilancia si ingresan a cuerpos de agua para evitar que tragedias como estas se repitan.