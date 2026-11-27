Durante la toma de rehenes en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, un grupo de trabajadores encontró refugio en una cava de refrigeración para protegerse de los hombres armados que ingresaron al establecimiento. Dairo Velásquez, carnicero del supermercado, contó que permaneció escondido junto a varios compañeros durante cerca de cuatro horas, en un espacio cuya temperatura estaba entre los 2 y 3 grados centígrados.

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En declaraciones a Noticias Caracol, Velásquez recordó que "cuando vimos a los señores encapuchados con un arma de lejos, nos llenamos de miedo y lo que hicimos fue refugiarnos en una cava del pollo".

Así sobrevivieron los trabajadores en el cuarto frío

Según contó el trabajador, permanecieron dentro de la cava desde aproximadamente las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Durante este tiempo, intentaron mantenerse en movimiento y buscaron formas de conservar el calor, pues solo llevaban el uniforme de trabajo y no tenía ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas, "caminábamos dentro de la cava, muchas veces brincábamos, hablábamos, hacíamos cualquier tipo de movimiento para estar siempre con calor".

El frío comenzó a afectar físicamente a los trabajadores. Velázquez contó que uno de sus compañeros se sintió mal y que, por momentos, se abrazaban para intentar entrar en calor. Él también empezó a experimentar dolor en el brazo derecho, dolor de cabeza y mareos, "hubo un momento en que me sentí muy mareado", recordó.

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La decisión de salir llegó cuando ya no soportaban las condiciones del lugar. Los trabajadores abandonaron la cava con las manos en alto y se ubicaron en un sitio visible para que los hombres armados entendieran que no representaban una amenaza.

¿Qué pasó cuándo salieron del refrigerador?

Velásquez relató que los captores se sorprendieron al encontrarlos en ese lugar y notaron que estaban afectados por el frío. Según su testimonio, no los golpearon, pero los llevaron junto a los demás trabajadores que permanecían retenidas en el establecimiento.

El empleado también contó que, una vez reunidos con los otros rehenes, los hombres armados los intimidaban para que permanecieran quietos y no intentaran escapar, "nos hablaban demasiado. En todo momento nos intimidaban para que nos quedáramos quietos".

La toma de rehenes comenzó el martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados ingresaron al almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, en medio de un intento de robo a un vehículo de transporte de valores. La situación se prolongó durante la noche y terminó en la madrugada del miércoles, cuando un operativo policial permitió liberar a las personas que permanecían retenidas.