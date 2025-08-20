Cartas de Sneyder Pinilla, el horario de rumba en Bogotá y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Sneyder Pinilla se la juega de nuevo

Este miércoles 20 de agosto, a partir de las 2:00 p. m., se escuchará, en el juzgado 17 de control de garantías de Bogotá, la sustentación del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

El exfuncionario entregó el pasado 12 de agosto una lista de 23 personas cercanas al Gobierno que estarían involucradas en el escándalo de corrupción por medio del cual se asignaron contratos de manera irregular.

De ser avalado el principio de oportunidad, Sneyder Pinilla recibirá inmunidad parcial por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

🔴 Debate sobre el decreto que reduce horarios de rumba en Bogotá

En el Concejo de Bogotá se desarrollará el debate de control político al ya demandado Decreto 293 que expidió la Alcaldía y que reduce el horario de la fiesta en la ciudad. Seguridad, movilidad y ruido serán los ejes de la discusión.

🔴 Gobierno Petro define nuevas reglas para crear y ampliar Zonas de Reserva Campesina

Colombia+20 conoció el documento expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el que el Gobierno redefinirá las Zonas de Reserva Campesina, figura nacida en 1994 para promover la pequeña propiedad rural y garantizar la permanencia campesina en el campo.

El nuevo acuerdo establece un procedimiento más detallado y participativo. Las solicitudes deberán surgir de organizaciones campesinas representativas, con respaldo comunitario en asambleas veredales o juntas de acción comunal.

El trasfondo de la medida se enmarca en las tensiones que se han creado con sectores políticos y empresariales, que las han calificado como un riesgo para la seguridad y la inversión rural.

🔴 Escenarios ante una posible descertificación

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, presenta este miércoles el informe sobre los escenarios que enfrentaría Colombia ante el proceso de certificación en la lucha contra las drogas, decisión que anunciará en las próximas semanas el Gobierno de Estados Unidos.

🔴 El Gobierno radicará un proyecto de ley que busca reducir la brecha de conectividad

Este miércoles, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley con el que busca que los hogares de estrato uno paguen menos por el servicio de internet fijo.

La iniciativa tiene el nombre de “Justicia social digital” y será radicada por el ministro Julián Molina. El proyecto apuntará a que el acceso al internet fijo se convierta en un derecho fundamental para todos los colombianos.

El ministro atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa que se llevará a cabo en el Senado de la República, a las 9:30 a. m.

🔴 La industria farmacéutica y la crisis del sistema de salud

Este 20 de agosto se llevará a cabo el lanzamiento del Informe de Cartera de los Afiliados de AFIDRO, el gremio que reúne a las principales compañías farmacéuticas internacionales que operan en Colombia. El estudio presentará cifras que ponen de relieve, según el gremio, el grave deterioro financiero de la industria farmacéutica y su relación con la crisis general del sistema de salud, evidenciando cómo la falta de pago oportuno compromete la sostenibilidad del sector y afecta a todos los actores de la cadena: desde laboratorios y distribuidores hasta los pacientes que dependen de medicamentos esenciales.