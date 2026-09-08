¿Cómo se originó el incendio que consumió 3.000 hectáreas en Ábrego, Norte de Santander?

Por tres días el fuego consumió cerca de 3.000 hectáreas de vegetación en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, y se determinó que tuvo su origen en una quema agrícola que un campesino no logró contener. Esta versión fue confirmada por el alcalde del municipio, Húber Darío Sánchez, quien descartó que detrás de la emergencia que inció el 5 de septiembre de 2026 en la vereda Berlín, Monte Redondo, estuviera alguna estructura armada.

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Ante las versiones que circularon sobre una posible participación de grupos ilegales que operan en el Catatumbo, Sánchez afirmó que estaba “descartado totalmente. Fue por la no prevención de una persona que ocasionó el incendio haciendo quemas pequeñas y luego no logró controlar”.

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Desde la parte alta de Monte Redondo las llamas se desplazaron hacia los sectores de La Estancia y El Roque, llegando a su punto más crítico en la noche del domingo 6 de septiembre cuando el fuego se acercó a zonas próximas al casco urbano y llegó a rodear una vivienda y un restaurante del sector. El alcalde explicó que la intervención de los organismos de socorro impidió daños en las estructuras, aunque sí resultaron averiadas las mangueras que conducen agua a cultivos de la parte baja.

Sánchez declaró que el municipio solicitó apoyo aéreo por la dificultad que representaba el terreno para el acceso a controlar el incendio, pero esa ayuda nunca llegó a concretarse, por lo que las cuadrillas debieron trabajar desde tierra y recurrir a técnicas como el contrafuego, quemando una franja de vegetación para frenar el avance de las llamas.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander:



El fuego inició ayer en la parte alta de Monte Redondo. Lo atendieron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ábrego.



Ya se pidió… https://t.co/YYizneT2Zq — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 7, 2026

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó a través de su cuenta de X que la primera respuesta se dio por cuenta de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de Ábrego, y que posteriormente se sumaron unidades de Ocaña. Para coordinar la respuesta fue necesario instalar un Puesto de Mando Unificado y tras dos días y medio de trabajo continuo, las autoridades lograron extinguir el incendio.

Alrededor de 3.000 hectáreas quedaron afectadas, con daños en flora y fauna, y pérdidas para los cultivos y fuentes hídricas de la zona. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) quedó a cargo de establecer las responsabilidades del caso.