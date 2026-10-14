Adulto mayor fue derribado a patadas y golpeado con una patineta en Medellín

Después, una mujer que lo acompaña también lo golpea, al parecer con una patineta. En el video se…

Un vendedor ambulante adulto mayor fue agredido por dos personas en el sector de San José La Cima, al nororiente de Medellín. Parte del ataque quedó registrado en una cámara de seguridad, las imágenes muestran al hombre corriendo por una vía, aparentemente para llegar a su vivienda, cuando uno de los presuntos agresores lo alcanza y lo derriba de una patada.

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Después, una mujer que lo acompaña también lo golpea, al parecer con una patineta. En el video se observa que el hombre conserva los productos que llevaba para vender mientras recibe los golpes. La agresión termina con el adulto mayor tendido en el suelo. Según sus familiares, los presuntos responsables huyeron cuando llegó la Policía.

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La familia pide esclarecer los hechos

A través de una denuncia pública, los familiares solicitaron ayuda para identificar a las dos personas involucradas y esclarecer qué motivó la agresión. La sobrina del hombre aseguró que desconocían la razón del ataque y manifestó preocupación por su estado de salud.

Sin embargo, la versión de la familia difiere un poco de la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la institución, el vendedor fue trasladado a un centro asistencial, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, pues no presentaba lesionas graves. La Policía también indicó que no se interpuso una denuncia formal contra los presuntos agresores.

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Los allegados insisten en que se identifique a las personas que aparecen en el video y se determinen las circunstancias de la agresión. Hasta el momento, con la información disponible, no se ha establecido públicamente qué originó el enfrentamiento. El registro de seguridad se convirtió en una de las principales evidencias conocidas del caso, mientras la familia busca que los hechos sean esclarecidos.