Otro extranjero murió tras asistir al EDC en Medellín; era un reconocido oncólogo

Un médico británico de 51 años murió en Medellín después de presentar complicaciones de salud durante el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Ajay Bhatnagar fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde falleció en la tarde del lunes festivo 12 de octubre.

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De acuerdo con los reportes conocidos, los análisis toxicológicos practicados al médico detectaron cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Las circunstancias exactas de su fallecimiento son materia de investigación, por lo que aún se debe esperar el resultado de los procedimientos correspondientes para establecer oficialmente la causa de muerte.

Bhatnagar residía en Estados Unidos y tenía más de 20 años de experiencia en oncología y radioterapia. En 2002 cofundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, donde se especializó en tratamientos para esta enfermedad, entre ellos la braquiterapia de baja dosis.

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El médico también estudió bioingeniería en la Universidad de Pensilvania y cursó formación de posgrado en la Universidad de Pittsburgh. En 2023 recibió un reconocimiento del Registro Nacional de los Mejores Médicos de Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada sobre su trayectoria profesional.

Segundo fallecimiento reportado tras el EDC

La muerte de Bhatnagar es el segundo fallecimiento reportado tras la asistencia al festival. El primero fue el de Ismael Gerardo Méndez Huertas, ciudadano costarricense de 27 años, quien murió el domingo 11 de octubre después de ser trasladado desde el evento a un centro hospitalario. Ese caso fue informado previamente.

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La Secretaría de Salud de Medellín reportó que durante el festival se realizaron 193 atenciones médicas por distintas situaciones. Siete personas fueron trasladadas a centros asistenciales y dos fallecieron. Entre los motivos de atención también hubo intoxicaciones, convulsiones y otras complicaciones de salud.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos registrados después del evento. Por ahora, no se deben atribuir de sustancias dentro del festival sin información oficial que lo respalde.