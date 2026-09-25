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Conozca los cierres viales para el fin de semana en Medellín

Alameda Prado, el Festival del Porro, la Carrera de las Rosas y el Carnaval de la 13 implicarán restricciones entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.

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Redacción Colombia
25 de septiembre de 2026 – 10:46 a. m.
Imagen de referencia. La comuna 13 y el centro, los sectores más afectados por los cierres del fin de semana.
Foto: Alcaldía de Medellín

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Medellín tendrá restricciones viales entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre de 2026 por la realización de cuatro eventos deportivos y culturales como la Carrera de las Rosas, el Festival del Porro, Alameda Prado y el Carnaval de la 13 . La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación.

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Alameda Prado y Festival del Porro

Los cierres se darán el sábado 26 de septiembre y tendrá dos actividades simultáneas en distintos puntos de la ciudad. La primera, Alameda Prado, se desarrollará en la carrera 50, conocida como avenida Palacé, entre las calles 62 y 65. Aunque la programación irá de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., el tramo estará cerrado desde las 10:00 p. m. del viernes 25 hasta las 11:00 p. m. del sábado. Este cierre no modifica las rutas del transporte público.

Por su parte, el XXXIV Festival del Porro se llevará a cabo en el barrio Los Alcázares, en la comuna 13 de San Javier, sobre la calle 49BB entre carreras 87 y 89B. El evento irá de 2:00 p. m. a 11:59 p. m., pero el cierre será mucho más extenso por el montaje y desmontaje de las estructuras: arranca a las 5:00 p. m. del viernes 25 y se levanta hasta las 7:00 p. m. del domingo 27.

Carrera de las Rosas

La competencia atlética implicará un cierre total entre las 4:15 a.m. y las 11:00 a.m. del domingo 27 de septiembre.

La salida está prevista en la calzada norte de la avenida San Juan, entre carreras 52 y 57, a la altura de la Biblioteca EPM. La meta estará sobre la calle 45, también llamada Amador, entre carreras 51 y 57, cerca del Parque de Las Luces. Por esto , los alrededores de esos dos puntos tendrán restricciones más prolongadas: sobre la avenida San Juan entre carreras 50 y 57, y en la calle 45 entre carreras 51 y 57, el cierre empezará a las 7:00 p. m. del sábado 26 y terminará a las 6:00 p. m. del domingo, por las labores de montaje y desmontaje.

Para los ciclistas habrá una alternativa mientras esté cerrada la ciclorruta del costado sur de la avenida San Juan, entre carreras 53A y 55, podrán circular en ambos sentidos por el andén de ese mismo costado, compartiendo el espacio con los peatones.

Carnaval de la 13

El mismo domingo 27 de septiembre, entre las 2:00 p.m. y las 3:30 p.m., se realizará el Desfile XX Carnaval de la 13. El recorrido saldrá de las inmediaciones de la estación San Javier y terminará en la calle 49BB con carrera 88.

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El recorrido arrancará en inmediaciones de la estación del metro San Javier, a la altura de la carrera 99A con calle 47E, y desde allí tomará la carrera 99 hacia el norte. Luego avanzará por las calles 48A, 48C, 48D y 48E, alternando con las carreras 97 y 94, hasta llegar a la carrera 93. El tramo final pasa cerca del parque Floresta Santa Lucía y desemboca en la calle 49BB con carrera 88, entre las calles 49DD y 49BB, donde estará ubicado el punto de llegada.

A lo largo de ese trayecto se aplicarán cierres temporales y progresivos, es decir, las vías se irán habilitando a medida que el desfile avance.

Por Redacción Colombia

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