CAR selló tres empresas de fundición en Soacha por afectaciones a la calidad del aire

Una de las empresas operaba un horno sin demostrar cumplimiento normativo.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medidas preventivas a tres fundidoras que estaban operando hornos sin los respectivos permisos ambientales. De acuerdo con la CRA, esto estaba generando afectaciones al aire en la vereda La Chacua, municipio de Soacha.

Dentro de la visita técnica, los expertos lograron constatar presuntas infracciones a normas ambientales que generan emisiones atmosféricas a través de hornos; además, no se brindó información sobre la capacidad de fundición por día.

En una de las empresas verificadas, por ejemplo, el horno no contaba con chimenea ni con un sistema de control de emisiones que reduzca las concentraciones de material particulado. Tampoco de los diferentes gases que se producen en la combustión.

“La afectación principal y directa es al recurso aire por no cumplir con los parámetros ambientales. La medida tiene como objetivo la suspensión inmediata”, manifestó el director de la regional de Soacha, César Augusto Rico Mayorga.

Respecto a la otra empresa sancionada, establecieron cómo el humo producto de la combustión salía hacia un sistema de control de emisiones artesanal sin una forma geométrica definida y compuesto por tambores metálicos usados que presentan fisuras, lo que provocaba el sedimento del material particulado.

Mientras tanto, la tercera fundidora estaba operando hornos sin demostrar cumplimiento normativo: no presentó resultados que verifiquen la calidad del aceite usado consumido, no acreditó capacidad de producción, no contaba con permiso de emisiones atmosféricas e incurrió en el incumplimiento de mediciones obligatorias de contaminantes y el manejo inadecuado de residuos peligrosos.

Cabe recordar que la CAR señaló que si los propietarios llegan a incumplir la medida preventiva impuesta, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.

