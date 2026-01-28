Daños ambientales con carbón en Guachetá tardarían hasta 10 años en recuperarse

La zona intervenida presenta afectaciones directas a los recursos suelo, aire, agua y flora. Foto: CAR Cundinamarca

Durante una visita técnica, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de un patio de acopio de carbón ubicado en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Guachetá, el cual funcionaba sin licencia ambiental y con un manejo inadecuado de la actividad minera, afectando de forma directa el suelo, el aire, el agua y la vegetación de la zona.

Uno de los hallazgos más graves fue que el patio de acopio se encuentra sobre el cauce y la ronda de protección de una quebrada, además de haber invadido dos lagunas, lo que ha generado el arrastre de sedimentos y residuos de carbón hacia fuentes hídricas cercanas.

Según la CAR, el carbón era almacenado directamente sobre el suelo en al menos siete terrazas, lo que provocó la pérdida de la capa orgánica y alteraciones severas en la topografía natural del terreno. A esto se suma la remoción y tala de bosque nativo, cuyos residuos fueron arrojados ladera abajo, sepultando la vegetación existente.

En materia de calidad del aire, la autoridad ambiental alertó por la molienda diaria de entre 60 y 80 toneladas de carbón para la producción de coque, actividad que genera altos niveles de material particulado. Las barreras instaladas para contener el polvo fueron calificadas como precarias, lo que ha permitido que este se disperse hacia viviendas y potreros cercanos.

También se identificaron tanques de combustible ubicados directamente sobre el suelo, así como disposición inadecuada de chatarra y residuos sólidos, sin ningún tipo de control ambiental.

“Debido a la magnitud del daño en la capa vegetal y la alteración de los ecosistemas locales, estimamos que el tiempo de recuperación sería de aproximadamente 10 años si no se realiza ninguna intervención. Con un plan estricto de reconformación y reforestación, ese periodo podría reducirse a cinco años”, explicó Julio César Sierra León, director regional de la CAR Ubaté.

Con esta medida preventiva, la CAR suspendió cualquier actividad en el predio y reiteró que continuará ejerciendo control sobre operaciones mineras que representen un riesgo para el medio ambiente y la salud de las comunidades.

