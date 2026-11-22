El mejoramiento va desde semillas, equipos o mejoras de tierra hasta créditos con tasas subsidiadas. Foto: DANIEL REINA ROMERO @darfotos

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El campo es una de las bases económicas de Cundinamarca y fuente fundamental de alimentos para Bogotá y la región. Sin embargo, producir alimentos va más allá de sembrar una semilla y esperar la cosecha. Detrás de cada carga de papa, caja de frutas, bulto de café o de panela que llega a los mercados de Bogotá y la región hay familias que necesitan mejores herramientas, asistencia técnica, recursos e instalaciones adecuadas para sacar el mayor rendimiento a sus cultivos.

Atender esas necesidades es uno de los propósitos de Mi Finca Más Productiva, estrategia con la que el gobernador Jorge Emilio Rey viene potenciando las actividades agrícolas y pecuarias del departamento con recursos, asistencia y alianzas. Desde 2024, el programa ha concentrado esfuerzos en todos los eslabones de la cadena productiva con el mejoramiento de trapiches paneleros, la renovación de praderas ganaderas, la entrega de semillas certificadas y el fortalecimiento de cultivos de frutas y cacao, entre otros.

Para este propósito, la administración ha destinado cerca de COP 17.000 millones en apoyo, cifra que contempla acompañamiento técnico, la entrega de insumos para mejorar las parcelas y de herramientas para aumentar la productividad. Todo apunta a un mismo propósito: que los campesinos reciban una mejor retribución por ese esfuerzo que hacen de sol a sol.

¿Cómo se hace?

La tarea de elegir a los beneficiarios tiene su ruta. La Gobernación llega a los epicentros de producción agrícola, estudia minuciosamente cómo se mantienen los negocios e identifica los peldaños más débiles de la escalera productiva para fortalecerlos con recursos técnicos, humanos y financieros. Si bien la idea es que los campesinos mejoren la productividad y sus ingresos, también es fortalecer su arraigo y permanencia en los territorios.

Al mirar el programa en detalle, entre los beneficiados, por ejemplo, está el sector panelero. La Gobernación ha invertido casi COP 2.437 millones, beneficiando a 1.018 productores, a través de convenios en nueve municipios: Caparrapí, Útica, Quebradanegra, Nocaima, Villeta, Vergara, Gachetá, Nimaima y La Peña. Los recursos han permitido adelantar mejoras en trapiches, adecuar cubiertas y pisos, incorporar equipos para reforzar los cultivos y procesar la caña.

O el café, que también ocupa un lugar importante en la estrategia. Entre 2024 y 2026 se han destinado COP 2.541 millones, gracias a la articulación de esfuerzos con la Federación Nacional de Cafeteros y 32 municipios de Cundinamarca. Esto ha permitido impulsar el desarrollo de esta actividad y mejorar la competitividad de los caficultores.

Marcos Barreto, secretario del Agrocampesinado de Cundinamarca, recalca que el proyecto es una fórmula que junta voluntad política, previsión para el futuro y una inversión inédita de la Gobernación. “Volver cada metro de finca en un territorio productivo es un beneficio conjunto y convierte al departamento en un referente agrícola y de desarrollo campesino en Colombia”, comenta.

Despensa agrícola

La diversidad de climas en el departamento permite desarrollar actividades tan distintas como la producción de panela, café, papa, fríjol, frutas, cacao y ganadería, lo que implica para la Gobernación un esfuerzo en múltiples frentes. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se han destinado casi COP 3.000 millones, beneficiando a 1.252 unidades productivas, o para los productores de fríjol se han destinado casi COP 1.100 millones, beneficiando a 482 unidades productivas en 11 municipios del departamento.

Algo similar se hizo con los productores de fruta, para los que se destinaron COP 949 millones, beneficiando a 2.127 unidades productivas; con los que cultivan papa, a los que se les inyectaron COP 578 millones, ayudando a 276 unidades productivas, y con los que siembran cacao, que recibieron casi COP 590 millones mediante convenios que beneficiaron a 601 unidades productivas en nueve municipios.

Las intervenciones incluyeron la producción de material vegetal en Yacopí y una alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para mejorar la productividad de los cultivos. Esta última tiene presencia en Caparrapí, Guaduas, La Palma, La Vega, Medina, Paime, Puerto Salgar y Yacopí.

Futuro campesino

La segunda línea para volver más productiva la Cundinamarca rural se concentró en la renovación y el mejoramiento de praderas. Con COP 1.167 millones se atendieron 622 unidades productivas en 13 municipios mediante la entrega de semillas de pastos y leguminosas, fertilizantes, herramientas agrícolas y abonos orgánicos.

En total, van más de 5.000 unidades productivas beneficiadas dedicadas a la producción de panela, papa, cacao, frutas y la ganadería. Los resultados muestran la amplitud de una estrategia que busca atender las necesidades del campo desde distintos frentes. El trabajo impulsado por Jorge Emilio Rey no se limita a entregar insumos: también contempla infraestructura, alianzas con organizaciones del sector y acompañamiento para mejorar la producción.

Para el gobernador, detrás de cada intervención hay una finca que necesita mejores condiciones para producir y una familia campesina que encuentra herramientas para continuar trabajando su tierra. Fortalecer esas unidades productivas significa respaldar una de las actividades que sostienen la economía del departamento y el abastecimiento de alimentos de toda la región. “La articulación con los gremios nos permite identificar fortalezas, consolidar cadenas productivas y atender con mayor precisión las necesidades del campo cundinamarqués. Estamos construyendo un campo más productivo y mejor dotado”, concluye Rey.