Datos para prevenir delitos en Cundinamarca: tarea que recibe premio internacional

El trabajo en de seguridad y en prevención del delito de alto impacto, que viene desarrollando hace ocho años la Gobernación de Cundinamarca, es hoy motivo de reconocimiento internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) entregará una mención de honor al departamento por los resultados con el Observatorio de Seguridad y Gestión Pública.

Gracias al análisis de datos, esta dependencia ha servido para detectar patrones criminales y, de esta manera, diseñar estrategias de seguridad. Como máximo logro, Cundinamarca hoy tiene la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja en casi 60 años.

El premio reconoce que la información pública que recogen a diario autoridades como la Policía, Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Medicina Legal pueden ser usadas por los gobernantes locales como una herramienta para mejorar la vida de sus ciudadanos y, como sucedió en el caso del Observatorio, lograr cambios históricos frente a la delincuencia o los delitos más cometidos en el departamento.

“Se resalta el potencial de sus estrategias y el impacto de la gestión pública departamental (del Observatorio) en la categoría de innovación desde las Ciencias del Comportamiento”, reza el acta de la OEA.

El proyecto, aunque parece sencillo, es una verdadera apuesta que ha dado sus frutos. Los 20 funcionarios que laboran allí han analizado todo tipo de información pública, para saber cómo las cifras en una base de datos pueden explicar lo que viven miles de personas en el departamento.

Por sus computadores han pasado informes tales como cuántos casos de delitos sexuales se cometen en un municipio hasta información más detallada, como por qué Caparrapí, un pueblo en el límite occidental no era un lugar culturalmente apto para reasentar a la comunidad indígena Embera desplazada, que estaba en Bogotá.

Gracias a los análisis del Observatorio, Cundinamarca presume de ser el departamento con 8 % menos tasa de homicidios frente a la estadística nacional o, por ejemplo, haber prevenido centenares de delitos de alto impacto, como homicidio, extorsión, violencia intrafamiliar o agresiones sexuales.

“Los datos son poder. Nos dan la capacidad de prevenir delitos en lugar de simplemente buscar quién delinque. El trabajo es una muestra de gestión pública, que utiliza la información disponible para salvar vidas o evitar violencias”, comentó a El Espectador Andrés Nieto, coordinador del Observatorio.

Nieto explica que, aunque el reconocimiento va dirigido hacia su equipo, gran parte del mérito también lo tiene la Gobernación de Cundinamarca, que, bajo las riendas de Jorge Emilio Rey, ha apoyado la labor y ha tomado decisiones, a partir de informes que se realizan en el Observatorio.

Por ejemplo, la entidad encontró en una de sus investigaciones que uno de los motivos por las cuales las riñas y lesiones personales abundan en el departamento se debía a la demora de las autoridades en acudir a los lugares, pero también en el grosor de las paredes, por lo que recomendaron al departamento mejorar los tiempos de respuesta, para evitar que simples peleas terminaran en delitos más graves.

Pero los datos, así como muestran los saldos rojos de violencia en el departamento, también sacan a la luz cifras de avances en cuanto a seguridad en Cundinamarca. Nieto subraya que en los análisis han encontrado municipios rurales en los que no se han producido muertes violentas en casi una década o poblaciones en las que se han reducido en más del 80 % los delitos.

“No implica solo hablar de lo que nos muestran los datos, sino de lo que traducen en las vidas de los cundinamarqueses. El Observatorio nos muestra que con voluntad política sí se puede atacar algunos problemas, como la inseguridad o la violencia, pero también permite que las personas, con información pública y libre, afiancen su justicia a la institucionalidad”, concluye Nieto.