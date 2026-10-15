Puente Piedra (Cundinamarca) pasa de la alarma de estar sin agua a nuevo sistema hídrico

El corregimiento Puente de Piedra, de Madrid (Cundinamarca), aleja el temor de quedar sin agua gracias a la próxima puesta en funcionamiento de una infraestructura que mejorará la capacidad de suministro para miles de habitantes y la respuesta frente a las dificultades de su acueducto. El proyecto nace, no solo ante el agotamiento del pozo que ha abastecido a la comunidad por casi 20 años, sino a los daños que sufrió la infraestructura tras un sismo del año pasado, contingencia que obligó en su momento a activar medidas de emergencia, entre…

El corregimiento Puente de Piedra, de Madrid (Cundinamarca), aleja el temor de quedar sin agua gracias a la próxima puesta en funcionamiento de una infraestructura que mejorará la capacidad de suministro para miles de habitantes y la respuesta frente a las dificultades de su acueducto. El proyecto nace, no solo ante el agotamiento del pozo que ha abastecido a la comunidad por casi 20 años, sino a los daños que sufrió la infraestructura tras un sismo del año pasado, contingencia que obligó en su momento a activar medidas de emergencia, entre ellas la distribución provisional de agua mediante carrotanques, mientras se adelantaban las obras para recuperar el sistema.

Desde entonces, el trabajo entre Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), la Gobernación, las entidades técnicas y la comunidad ha estado dirigido a encontrar una solución que permita recuperar la estabilidad del servicio. La nueva infraestructura representa un avance importante para Puente Piedra y para otros sectores rurales, como La Cuesta. La necesidad de contar con un sistema de respaldo y mayor capacidad quedó en evidencia durante la emergencia, que también puso sobre la mesa la importancia de fortalecer las condiciones técnicas de su acueducto.

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Infraestructura y normalidad

La construcción del nuevo pozo comenzó en 2024, mediante el contrato CO-886-2024. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto contempló una perforación de un nuevo pozo de 200 metros de profundidad, con capacidad proyectada para suministrar hasta 20 litros de agua por segundo y la instalación del medidor eléctrico para completar la puesta en funcionamiento del sistema. La inversión superó los COP 3.874 millones y la infraestructura está diseñada para beneficiar inicialmente a más de 5.200 habitantes, con una proyección de cobertura superior a las 7.300 personas, según los datos presentados por EPC.

En este proceso estuvieron involucrados la Gobernación de Cundinamarca, Enel Colombia, la Secretaría de Minas y Energía del departamento y EPC, que permitió aprobar la infraestructura eléctrica y formalizar la instalación del equipo. El trabajo continúa con la automatización de los controles, una etapa necesaria para completar el sistema y entregarlo para su operación. La nueva infraestructura busca que la respuesta de largo plazo dependa de un sistema de abastecimiento fortalecido y no exclusivamente de mecanismos de emergencia. En palabras de Jorge Machuca, director de EPC, garantiza un servicio que es, a su vez, un derecho: el agua potable para saneamiento, consumo, cocina o labores del campo.

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Mejoras de calidad

La recuperación del servicio incluye intervenciones adicionales en la planta de tratamiento de agua potable. Durante el próximo mes, dice la Gobernación, se prevé ejecutar trabajos para adecuar y construir una nueva unidad de floculación (para volver potable el agua), cambiar los paneles del sistema de sedimentación y reducir las posibilidades de agua sucia o contaminada. Estas mejoras son fundamentales para complementar la construcción del pozo. La disponibilidad de una fuente de captación es una parte del proceso; el tratamiento y la distribución también requieren condiciones técnicas adecuadas para que el agua llegue a los hogares con la calidad esperada.

Las intervenciones se desarrollan en articulación con la Asociación de Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado de Puente de Piedra (Asuservipuente), cuya participación ha sido importante en la gestión de las dificultades del sistema y en el diálogo con las entidades responsables. Laureano Ramírez Sierra, representante legal de la asociación, destacó la capacidad de la comunidad para afrontar la contingencia y agradeció el acompañamiento institucional durante el proceso de recuperación. La participación de los usuarios y de su organización ha permitido mantener el trabajo conjunto alrededor de una necesidad esencial para la vida cotidiana de la zona rural.

Soberanía hídrica

La instalación del medidor eléctrico y el avance hacia la operación del nuevo pozo representan una oportunidad para fortalecer la infraestructura hídrica de Puente de Piedra. El alcance de esta inversión también se relaciona con un desafío más amplio para Cundinamarca: garantizar que sus sectores rurales cuenten con sistemas capaces de responder a las necesidades de sus habitantes y resistir las dificultades que puedan afectar las fuentes de suministro. Para lograrlo, la infraestructura debe estar acompañada de mantenimiento, tratamiento adecuado, operación técnica y coordinación entre las instituciones y las organizaciones comunitarias.

En Puente de Piedra, el nuevo pozo puede convertirse en una pieza clave de esa apuesta. Su puesta en funcionamiento permitirá fortalecer la capacidad local de abastecimiento y reducir la vulnerabilidad frente a fallas como las que dieron origen a la emergencia. La conexión eléctrica, las mejoras previstas en la planta y el trabajo conjunto con Asuservipuente hacen parte de un proceso que busca recuperar la confianza de los usuarios en el sistema.

El hito será que estos avances se reflejen en el acceso continuo y seguro al agua. Para el corregimiento, significará contar con una infraestructura más sólida, mientras que para Cundinamarca, será otro paso en la construcción de soberanía hídrica desde sus territorios rurales, con obras que respondan a las necesidades de las comunidades y permitan sostener el servicio en el tiempo.

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