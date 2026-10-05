Puente Tibanica ya tiene constructor: Bogotá y Soacha tendrán nueva vía de conexión

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Ya hay constructor para el proyecto del Puente Tibanica que promete mejorar el tránsito entre Soacha y Bogotá. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) anunció que el contrato lo adjudicó a la firma Consorcio Corredor Vial ICCU, conformado por Construlatina S.A.S. (50%), SJ Projects S.A.S. (40 %) y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes (10 %).

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De acuerdo con la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, la firma fue elegida entre 17 proponentes interesados en ejecutar la obra que costaría COP 118.896 millones, financiados bajo un modelo de cooperación regional:

Agencia Regional de Movilidad e ICCU: Completan el rubro con el 9,5 % restante.

Bogotá (IDU): Aporta $56.685 millones (47,68 %).

Cundinamarca: Contribuye con $36.685 millones (30,86 %).

Soacha: Su aporte de $14.232 millones (11,97 %) se representa en talento humano y avalúos prediales.

Más allá del tráfico mixto

El proyecto se erige sobre un puente de 87 metros de longitud y un ancho de 50 metros, cuya robustez está garantizada por una estructura en concreto reforzado y vigas postensadas, diseñada no solo para soportar el tráfico pesado actual, sino para servir de base al futuro sistema de transporte masivo de la región.

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En su superficie, la movilidad se distribuirá en cuatro carriles de tráfico mixto y espacios segregados que priorizan a peatones y ciclistas, conectando de forma segura a quienes transitan entre ambas jurisdicciones. Esta transformación se extiende hacia las vías existentes con la construcción de 1.000 metros lineales de nuevas calzadas y la adecuación de la segunda calzada de la Avenida Terreros, complementada con una intersección semaforizada y retornos estratégicos que buscan eliminar los históricos nudos viales del sector.

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Si bien la función inmediata es descongestionar la Autopista Sur, la estructura también incluye el espacio necesario para una futura extensión del sistema Transmilenio por este corredor, integrándose con la Av. Ciudad de Cali, una de las futuras rutas alimentadoras del metro.

En cuanto al impacto local, se espera que los beneficios directos recaigan principalmente sobre habitantes de sectores como San Diego, Primavera y Esperanza-Tibanica en Bosa, así como en los residentes del sector de Ciudad Verde en Soacha.