Dictamen de Medicina Legal revela cómo murió Michelle Dayana en Antioquia

El caso estremeció al departamento. El 24 de agosto la niña desapareció luego de saltar un muro de su vivienda en el sector Cristo Rey del municipio…

Medicina Legal confirmó que Michelle Dayana Henao, la niña de seis años que desapareció en Buriticá y apareció seis días después en una zona aledaña a su casa, murió como consecuencia de un golpe ocasionado con un objeto contundente. El resultado fue entregado a la Fiscalía que investiga el caso como homicidio.

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El caso estremeció al departamento. El 24 de agosto la niña desapareció luego de saltar un muro de su vivienda en el sector Cristo Rey del municipio de Buriticá. Imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron que la niña caminó por un huerto de una casa vecina antes de desaparecer.

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Los días posteriores, las autoridades desplegaron la búsqueda con perros y drones que la buscaron por las zonas aledañas a la vivienda, mientras que la gobernación ofreció COP 50 millones por información de su paradero, pero, finalmente, una semana después, el 31 de agosto, se confirmó el hallazgo del cuerpo en la vereda La Aguacatala, que está cerca de donde se vio a la menor de edad por última vez.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, fue un campesino el que la halló a Michelle Dayana. “Vio unos gallinazos, lo que le llamó la atención, y arrimó donde estaban ellos, y verificó que se trataba de un cuerpo humano en alto grado de descomposición”, dijo el uniformado a Noticias Caracol.

¿Qué estableció Medicina Legal?

Dos semanas después de registrarse el crimen, Medicina Legal confirmó que la muerte fue por un golpe con un objeto contundente, lo que valida que hubo una tercera persona involucrada. Adicionalmente, el informe corroboró que no se evidenciaron indicios de abuso sexual.

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La madre de la niña ha relatado que sufría de autismo y epilepsia, por lo que no podría hablar y en varias ocasiones se desorientaba. Michelle ya había desaparecido en por lo menos seis oportunidades, pero después de varias horas de no conocer sobre su paradero, ella regresaba por sus medios.

Habló el campesino que la encontró

Diego Alexander Castro, quien halló el cuerpo, explicó a La FM que trabajaba en la finca de la que es mayordomo cuando se percató de que había gallinazos merodeando la zona. Primero pensó que se trataba de un animal muerto, pero se dio cuenta de que no cuando se acercó y vio una camiseta del mismo color de la que aparecía la niña en el cartel de se busca. “Se me vino el pensamiento de que pudo ser la niña, pero no fui capaz de entrar solo porque sentí algo feo”.

Debido a que la zona en la que se encontró la niña es de difícil acceso, las primeras hipótesis de las autoridades señalaron que alguien pudo haberla trasladado a la zona. .

"Son 3 km y en una zona que es bastante agreste, pues de una u otra manera la pudieron haber llevado o bien pudieron haber trasladado el cuerpo, determinar que se puede haber caído y todas esas cosas", dijo Muñoz en ese momento.

Tras los correspondientes análisis, las honras fúnebres de Michelle Dayan se hicieron el pasado 11 de septiembre. Su muerte fue lamentada en toda la región, donde se realizaron velatones en su memoria y para pedir celeridad en el esclarecimiento del crimen.