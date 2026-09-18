Las autoridades indicaron que la emergencia se registró en la tarde del pasado jueves 17 de septiembre. Tras desestabilizarse, los dos hombres…

Una tragedia se registró en el sector de Los Containers, en el corregimiento de San Félix de Bello, Antioquia. Un turista israelí-alemán falleció mientras realizaba un viaje turístico en parapente. Al parecer, una ráfaga de viento hizo que se desestabilizara la aeronave y que el piloto, que resultó herido, perdiera el control.

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Lo que se sabe del turista israelí que murió en accidente de parapente en Bello

Las autoridades indicaron que la emergencia se registró en la tarde del pasado jueves 17 de septiembre. Tras desestabilizarse, los dos hombres cayeron en una zona boscosa aledaña a la vía que conecta a Medellín con San Pedro de los Milagros.

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Allí falleció Noam Mamam, el joven turista israelí de 23 años, mientras que el instructor Emiliano Muñetón Castro fue hallado con vida y con graves lesiones, por lo que fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico.

La emergencia fue atendida por bomberos de Bello que llegaron al lugar con dos máquinas, así como con una ambulancia. Además de caer en una zona boscosa, los hombres se encontraron en una zona empinada, lo que alargó el operativo de rescate.

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Aunque las investigaciones están en manos de las autoridades, habitantes de la zona indicaron que poco antes de que se registrara el accidente se presentaron fuertes vientos, por lo que es una de las principales hipótesis de lo que pudo haber ocurrido a los dos hombres.

Por su parte, la alcaldía de Bello señaló que “la empresa que prestaba los servicios de sobrevuelo en parapente está regularizada y cumple con todos los requerimientos legales para su operación”.

En julio de este año se registró una emergencia similar en Piendamó, Cauca. Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y María Inés Ussa Sarria, de 31 años, fallecieron luego de que cayeron de un parapente que se habría desestabilizado luego de que realizaron una maniobra.

Aunque alcanzaron a ser trasladados a un centro asistencial, el hombre llegó sin signos vitales, mientras que la mujer falleció por la gravedad de las heridas.