Hallan muerta a la odontóloga Cristina Patiño en Popayán tras seis días de búsqueda

Cristina María era reconocida en Popayán por su ejercicio profesional como odontóloga y atendía en un consultorio…

La odontóloga Cristina María Patiño Sandoval de 47 años, fue hallada sin vida en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II, en una zona rural de Popayán, Cauca. La profesional había sido reportada como desaparecida desde el domingo 13 de septiembre, luego de salir de su vivienda ubicada en el barrio Alto de Cauca, el norte de la ciudad.

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Cristina María era reconocida en Popayán por su ejercicio profesional como odontóloga y atendía en un consultorio ubicado en el barrio Lomas de Cartagena. Según el reporte de desaparición entregado por la Fiscalía, salió de su residencia aproximadamente a las 7:34 de la mañana y desde ese momento sus familiares desconocían su paradero.

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El hallazgo en una zona rural de Popayán

Durante varios días, familiares y organismos de seguridad y socorro adelantaron labores de búsqueda en distintos sectores de Popayán y sus alrededores para establecer su paradero. En el operativo participaron unidades del CTI de la Fiscalía, el Gaula, la Sijín de la Policía y equipos del Cuerpo de Bomberos.

Tras confirmar el hallazgo, funcionarios del CTI y unidades de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica del lugar y adelantaron las diligencias correspondientes para recolectar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente qué ocurrió con la odontóloga ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que terminara en este punto de la zona rural de Popayán.

La camioneta fue localizada mediante GPS

Durante la búsqueda, la Policía localizó mediante una camioneta que había sido reportada como hurtada a través de su sistema de geolocalización en la vereda La Playa, zona rural de Popayán. Además, de acuerdo con el reporte policial, durante el procedimiento un hombre de 37 años, oriundo de Ipiales, habría intentado escapar hacia una zona boscosa, pero fue interceptado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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El hombre fue capturado por el delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía. El automotor, por su parte, permanece bajo custodia de las autoridades.

Pronunciamientos tras el hallazgo

Tras conocerse el hallazgo, la Secretaría de la Mujer de Popayán expresó su rechazo frente a cualquier acto de violencia contra las mujeres y las poblaciones diversas. La dependencia señaló que "las instituciones tienen la responsabilidad de prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias basadas en género".

Por su parte, la Gobernación del Cauca, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de Cristina María y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y allegados. La entidad también hizo un llamado a las autoridades para que las investigaciones avancen con celeridad, rigor y transparencia.