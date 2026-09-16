El debut de James con Nacional, cierre del Centro Kennedy y más en El Despertador

Entre tanto, la entidad ha estado en medio del debate público porque se ha cuestionado su independencia luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declarara insubsistente el nombramiento del ahora exdirector del DANE, Ricardo Valencia, y nombrara en su lugar a Juan Manuel Alvarado .

Este miércoles se publican varias encuestas sobre las principales actividades económicas del país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer los resultados de:

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Al respecto, el sindicato de la entidad (SINTRADANE) expresó «su preocupación» y anunció «que presentará su posición jurídica ante la Corte Constitucional dentro del trámite de control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1385 de 2026», para defender la independencia de la entidad.

🔴Gobierno ultima detalles de proyecto de ley de sometimiento: no habrá negociaciones

El ministro del Interior, Rodrigo Lara y el ministro de Justicia, Iván Cancino dieron nuevos detalles sobre la ley de sometimiento que quieren consolidar desde el Ejecutivo y sobre la ruta de seguridad que se llevará a cabo en el Gobierno. Además, se trazó el camino a seguir con los grupos criminales que estaban en proceso de desmovilización en el Putumayo.

«Al que se quiera desmovilizar, entregarse y someterse pues se le abre la puerta por supuesto», dijo Lara tras asegurar que siguen trabajando en este proyecto. Y desde el ministerio se dijeron que «el Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, presentará un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento para que las organizaciones que expresen su voluntad de desmovilizarse puedan entregar las armas. También presentará ante el Congreso un estatuto antiterrorista con normas especiales para atacar a estas organizaciones, sus rentas criminales y establecer un régimen penitenciario especial para sus cabecillas».

Por su parte, el ministro Cancino, aseguró que «lo que sucede hoy con las personas que estaban ya con un proyecto [de desmovilización], el Estado ya lo retomó, ya entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con las agencias del Estado, con la Fiscalía y ya empezó ese proceso que esperamos que en las próximas dos semanas sea una primera muestra de la política de sometimiento dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella».

«Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias. No quiero apresurarme para decir cuáles van a ser las sanciones, ya hay unos marcos internacionales que están, por supuesto que entendemos que tienen que haber un trato diferenciado, pero ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada», puntualizó Cancino respecto a las condiciones para la desmovilización de los excombatientes de Comuneros del Sur que se encontraban en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT).

🔴¿Será el debut de James Rodríguez en Liga BetPlay con Atlético Nacional?

La expectativa por el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional crece. El volante colombiano fue incluido oficialmente por el conjunto verdolaga en la lista de convocados para enfrentar a Internacional de Bogotá, por lo que viajará con el equipo a la capital y podría tener sus primeros minutos con la camiseta verde.

El partido, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay y adelantado en el calendario, se disputará este miércoles 16 de septiembre, desde las 8:20 p. m., en el estadio El Campín. James está entre los elegidos, aunque todavía no está confirmado si será titular o si ingresará desde el banco para comenzar su esperado regreso al fútbol colombiano.

🔴Cerrará el Centro Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que el Kennedy Center cerrará de inmediato, pocas horas después de que un juez dictaminara que su nombre no puede lucir en la fachada de este emblemático centro cultural de Washington D. C., un cambio que el mandatario lleva buscando desde hace meses.

Trump aseguró en redes sociales que la junta directiva de la institución, encabezada por el republicano desde comienzos de 2024, votó "casí por unanimidad" a favor de cerrar el edificio para llevar a cabo reformas de emergencia y que no abra hasta que la justicia permita rebautizarlo con su nombre.

🔴Colombia intensifica la vigilancia del sarampión tras confirmar nuevo caso importados

El INS y el Ministerio de Salud anunciaron que implementan para minimizar el riesgo en la aparición de nuevos casos, verificando los esquemas de vacunación de la población, identificando los contactos y realizando las búsquedas activas comunitarias e institucionales, tras la confirmación de un nuevo caso en el departamento del Amazonas.

Según cifras oficiales, durante 2026, en Colombia se han identificado 15 casos de sarampión asociados a importación internacional, procedentes de diferentes países y territorios, incluyendo Perú, México, Estados Unidos, Panamá, así como casos relacionados con cadenas de importación.

“Estos recientes eventos reafirman la importancia de mantener el trabajo articulado entre países y fortalecer las medidas de prevención en las zonas de frontera, donde la movilidad permanente de las personas puede favorecer la introducción y propagación de enfermedades transmisibles”, se lee en el comunicado conjunto.

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Si tiene dudas sobre el sarampión, y los esquemas de vacunación, lo invitamos a leer esta nota.