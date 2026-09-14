El Gobierno cambia al director del DANE: Juan Manuel Alvarado dirigirá ahora la entidad

La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno de Gustavo Petro.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, declaró insubsistente el nombramiento del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en ejercicio de las facultades aplicables a los cargos de libre nombramiento y remoción.

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Para este punto es necesario destacar que la presentación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ocurrió la semana pasada, se tenía una rueda de prensa programada y se canceló pocos minutos antes de la presentación de los datos. La razón, según reportes de medios, es que iba en contra de la directiva de Presidencia de que cualquier acto de comunicación tiene que pasar por aprobación de la Casa de Nariño primero.

Al respecto, el Gobierno dice que el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, que se refiere a que la información de la gestión «será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la República».

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En un comunicado, Presidencia sostiene que Valencia desconoció las «instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento» y que «las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz».

Renglón seguido, la administración de De la Espriella dice que sí a la «independencia técnica» y no a la «posición política de un organismo técnico».

También sostiene que la independencia técnica del DANE será respetada y garantizada. «Nadie interferirá en su rigor científico, en sus metodologías ni en la producción objetiva de las estadísticas oficiales», según el comunicado.

Lo que para el Gobierno no es independencia técnica corresponde con una «autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración». Para la administración, la independencia se reduce a lo que corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo.

Desde Presidencia destacan la necesidad de realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos.

¿Quién es el nuevo director del DANE?

En reemplazo del saliente director, el presidente de la República designó a Juan Manuel Alvarado Nivia, economista de Barranquilla, Atlántico. Además, desempeñó varios cargos en la Alcaldía de dicha ciudad, entre 2017 y 2023, durante los mandatos de Alejandro Char y Jaime Pumarejo.

Entre los estudios de Alvarado registran un pregrado en Economía y maestría en Economía de la Universidad del Norte. Además, cuenta con otra maestría en Ciencia de la Universidad de Oxford.

«El presidente conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las víctimas del terremoto, donde pudo constatar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público», dice el comunicado de Presidencia.

¿Qué sigue para el DANE?

La nueva Dirección del DANE tendrá entre sus primeras responsabilidades «adelantar una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia sus resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado», según Presidencia.

Y añade que el propósito es llevar al DANE plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos.

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