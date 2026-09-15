Sindicato del DANE alerta de las decisiones del Gobierno y defiende su independencia

Esto se da luego de que el lunes el Gobierno declarara insubsistente el nombramiento del director Ricardo Valencia, luego de que afirmara que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno de Gustavo Petro.

El último movimiento de Abelardo de la Espriella respecto a la dirección del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) ha generado debate y alertas en torno a la independencia de la entidad.

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Renglón seguido, se nombró como su reemplazo a Juan Manuel Alvarado Nivia, economista de Barranquilla, Atlántico. Él desempeñó varios cargos en la Alcaldía de dicha ciudad, entre 2017 y 2023, durante los mandatos de Alejandro Char y Jaime Pumarejo.

Sobre esta situación se pronunció el sindicato de la entidad, SINTRADANE, quien expresa «su preocupación» y «anuncia que presentará su posición jurídica ante la Corte Constitucional dentro del trámite de control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1385 de 2026».

El gremio de los trabajadores del DANE expresa que la expedición del decreto debe analizarse dentro del contexto institucional reciente: las decisiones relacionadas con la comunicación pública de las estadísticas oficiales, las instrucciones impartidas desde el Gobierno Nacional respecto de declaraciones y entrevistas de altos funcionarios, las discusiones sobre la difusión de información producida por el DANE y la posterior declaratoria de insubsistencia de su director.

Con lo anterior hacen referencia a una de las razones que expresó Presidencia para justificar la salida de Valencia y es el «incumplimiento» a la Directiva Presidencial 001, en la que, entre otras cosas, se da la orden de coordinar de manera institucional las ruedas de prensa.

Además, el mandatario justificó su decisión en la imprecisión que, a su juicio, cometió Valencia durante la más reciente rueda de prensa en la que se presentaron las cifras del mercado laboral, entre ellas la tasa de desempleo.

Además, la presentación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ocurrió la semana pasada, tenía una rueda de prensa programada y se canceló pocos minutos antes de la presentación de los datos. Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ocurrió la semana pasada, se tenía una rueda de prensa programada y se canceló pocos minutos antes de la presentación de los datos.

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Así es la defensa jurídica que hará el sindicato del DANE

Para SINTRADANE, estos hechos plantean interrogantes jurídicos relevantes sobre la protección efectiva de la independencia técnica y profesional del DANE, que se reconoce expresamente en la Ley 2335 de 2023. Esta garantía busca asegurar que la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales respondan a criterios técnicos, científicos, imparciales y transparentes, libres de presiones o injerencias ajenas a su naturaleza.

El Decreto Legislativo 1385 de 2026 adoptó medidas excepcionales relacionadas con el acceso a información sometida a reserva estadística en el marco del estado de emergencia.

Por eso «SINTRADANE reconoce que las situaciones extraordinarias pueden exigir instrumentos especiales para atender eficazmente a la población. Sin embargo, tales competencias deben respetar los límites constitucionales, la protección de datos, la reserva estadística y los principios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad», dice en un comunicado.

De igual manera, la coordinación administrativa del Gobierno no puede confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales, defienden los empleados del DANE. «Las competencias presidenciales respecto de los departamentos administrativos deben coexistir con las garantías legales destinadas a preservar la independencia técnica de la entidad y la confianza ciudadana en sus cifras», añade.

El sindicato considera que la declaratoria de insubsistencia del director del DANE también forma parte de este contexto. Y, aunque reconoce las competencias constitucionales del presidente de la República en materia de nombramiento y separación de directores de departamentos administrativos, considera necesario examinar si el conjunto de las decisiones recientes puede producir efectos sobre las condiciones institucionales requeridas para garantizar la independencia estadística.

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