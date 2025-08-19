El Despertador: la Procuraduría y Alfredo Saade, presupuesto de 2026 y más...

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La lupa de la Procuraduría puesta sobre Saade

El exjefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, está bajo la lupa de los entes de control. Recientemente se conoció un documento de la Procuraduría General de la Nación que daría cuenta de la forma en la que su salida de ese cargo y su designación como embajador en Brasil buscarían evadir una sanción disciplinaria en su contra, por cuenta del lío de los pasaportes.

El Ministerio Público ya tendría lista la orden para suspender a Saade provisionalmente por presuntas irregularidades en el contrato para la expedición de pasaportes. Entre esas acciones estarían presiones para retrasar la asignación de citas y cuestionamientos a negociaciones con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

La Procuraduría reseñó que Saade “tomó decisiones fuera de su competencia, como convocar reuniones y emitir instrucciones sobre contratación relacionada con pasaportes” y “acusó a funcionarios de la Cancillería de tener intereses propios a favor de Thomas Greg, instándolos a cumplir con las órdenes del Presidente”.

🔴 Arranca el debate del Presupuesto 2026

Las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes están citadas este martes, a las 9:00 de la mañana, para arrancar el primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026. La administración de Gustavo Petro busca que el Congreso le apruebe un presupuesto por unos $556,9 billones, que depende de una ley de financiamiento por $26,3 billones (en la práctica una tributaria para financiar el presupuesto).

A esta sesión está citado el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina y el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás.

El monto global se debe aprobar antes del 15 de septiembre. En primer debate, las comisiones económicas deberán dar el visto bueno al proyecto antes del 25 de septiembre y en segundo debate, las plenarias de Senado y Cámara, deberán aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre. Si para esa fecha no hay luz verde, el presidente podrá expedirlo por decreto (como ocurrió con el Presupuesto 2025).

🔴 Trump habla de un posible intercambio de territorios en Ucrania tras reunirse con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes al inicio de su reunión en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con varios líderes europeos que es necesario hablar de “posibles intercambios” de territorio en Ucrania, haciendo referencia a las exigencias planteadas por Rusia para terminar la guerra. “Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa las líneas de guerra, que son bastante obvias y muy tristes, de hecho”, agregó el republicano.

El intercambio de territorios, una propuesta lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, y que implicaría que Ucrania cediera la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, en el Dombás, es un tema que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional, de acuerdo con la Carta Magna ucraniana.

Por otra parte, Trump insistió en que durante el encuentro que mantuvo con Putin la semana pasada, el líder del Kremlin “acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad” para su vecino. Al respecto, mencionó que “las naciones europeas van a soportar gran parte del peso” de futuros despliegues militares en Ucrania para garantizar su seguridad y evitar hipotéticos futuros intentos de invasión rusa. “Les vamos a ayudar y vamos a lograr que (Ucrania) sea muy segura”, añadió el magnate.

🔴 Semana clave para el Congreso con el presupuesto de 2026 en el centro del debate

El Congreso arranca esta semana la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en $557 billones y que depende de una ley de financiamiento de $26,3 billones. Desde este martes, 94 congresistas de las comisiones económicas se reunirán en el Salón Elíptico para analizar la propuesta presentada por el presidente Gustavo Petro. El cronograma es ajustado: antes del 15 de septiembre deberán definir el monto, el 25 aprobarlo en primer debate y, a partir del 1° de octubre, iniciar las discusiones en plenarias con fecha límite del 20 de ese mes. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno tendría que expedir el presupuesto por decreto.

Paralelo a este debate central, el Congreso avanza en otras discusiones clave. En la Comisión Primera del Senado se revisará el proyecto de referendo por las regiones, liderado por Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), que busca mayor autonomía fiscal para los departamentos. En la Comisión Segunda, encargada de asuntos internacionales, se elegirá la mesa directiva, siendo la única de las 14 que aún no cumple este trámite.

Además, esta semana se concentran varios debates de control político. En la Séptima del Senado, los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila, deberán responder sobre la reforma a la salud, aún pendiente de tercer debate. En la Cámara, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expondrá el impacto del presupuesto en su sector, mientras que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, responderá en la Comisión Sexta por retrasos en obras de infraestructura en Risaralda.

🔴 Festival de Filosofía Comfama sobre el ocio y el placer en Envigado

La segunda edición del Festival de Filosofía Comfama se llevará a cabo en Envigado entre el 21 y el 23 de agosto de 2025. Bajo el título “Ocio y placer: ¿de eso tan bueno sí dan tanto?”, el encuentro propone un diálogo abierto sobre el valor, los límites y las transformaciones de estas experiencias en la vida actual.

Las actividades se desarrollarán en dos sedes: el Parque Cultural y Ambiental Otraparte y la Biblioteca Débora Arango. La programación reunirá a más de 20 participantes entre filósofos, escritoras, artistas, periodistas, podcasters y divulgadores.

Durante tres días, el público podrá asistir a conferencias, debates, talleres, puestas en escena, exposiciones y podcasts grabados en vivo.