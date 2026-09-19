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El método con el que Medellín busca evitar el racionamiento de agua

Las lluvias de la semana pasada en el Valle de Aburrá permitieron levantar el racionamiento hasta el lunes 21 de septiembre, pero las restricciones volverán en la medida que sigan bajando los niveles de los embalses.

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Laura María Orrego Acosta
19 de septiembre de 2026 – 05:06 p. m.
El embalse de Piedras Blancas guarda apenas el 0.35 % del agua del sistema.
El embalse de Piedras Blancas guarda apenas el 0.35 % del agua del sistema.
Foto: EPM

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En Medellín, los barrios Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria llevan dos semanas con racionamientos que van y vuelven. Las interrupciones nocturnas, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m., dependen del nivel del embalse de Piedras Blancas y del ahorro voluntario de la ciudad, pero este no ha sido tan exitoso como se esperaba. Tras reunirse con EPM, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que los racionamientos se evaluarán una vez a la semana. Por ejemplo, la semana antepasada hubo racionamiento en el oriente, pero la…

Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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