En Antioquia, dos buses cayeron por abismos en menos de 24 horas: un muerto y 35 heridos

En menos de un día, en Antioquia ocurrieron dos accidentes de bus de gran magnitud, en los que cayeron por un abismo. Un bus intermunicipal que venía de la costa Caribe hacia Medellín se precipitó por un barranco en Puerto Berrío la mañana de este miércoles, apenas 24 horas después de que otro vehículo de pasajeros terminara volcado en un precipicio en el occidente del departamento. El saldo, hasta el momento, va en una persona muerta y más de 35 heridas.

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El primer siniestro se registró aproximadamente a las 9:00 a.m. del martes 22 de septiembre de 2026 en la vía al mar, la vía que conecta a Medellín con el Urabá antioqueño. El bus, afiliado a SotraUrabá, cubría la ruta Turbo–Medellín y transportaba cerca de 40 personas. De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, entregado por su jefe encargado, el mayor Alejandro Uribe Duque, el conductor perdió el control del vehículo en el kilómetro 110+200, a la altura del sector La Chorquina, en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. El bus se salió de la vía, se volcó y cayó a un abismo.

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Todos los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Inicialmente los balances oficiales hablaron de 18 personas heridas, aunque las cifras se movieron durante el día a medida que avanzaban las valoraciones médicas. El segundo reporte precisó que cuatro pacientes quedaron en condición delicada y uno de ellos fue reportado con muerte cerebral, otro debió ser remitido a un centro de mayor complejidad en Medellín.

La empresa transportadora SotraUrabá confirmó, posteriormente, el fallecimiento de uno de los pasajeros y precisó que dos personas permanecían bajo observación médica, mientras el resto presentaba contusiones y heridas de distintos niveles. Además, sostuvieron que "hasta el momento no existe una causa establecida del accidente. Sotraurabá S.A. se encuentra colaborando de manera plena y transparente con las autoridades y organismos de tránsito y transporte competentes, así como con sus propios equipos técnicos, para esclarecer lo sucedido".

La empresa también informó que activó sus protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas y sus familias para ofrecerles apoyo logístico y asistencial, así como aseguraron su compromiso con matener seguimiento permanente a la evolución de los pasajeros afectados.

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El accidente en Puerto Berrío

Menos de 24 horas después, la escena se repitió en el PR 66+090, cerca de la vereda Brasil y Alto del Águila. La concesionaria Autopista Río Magdalena S.A.S. registró el siniestro aproximadamente a las 6:21 a.m. del miércoles 23 de septiembre, cuando un bus de la empresa Copetrán, que cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín se salió de la carretera y cayó 20 metros al vacío, terminando volcado en el fondo de un barranco. Según las versiones preliminares, el conductor perdió el control del vehículo y varios pasajeros, entre ellos adultos mayores y menores de edad, quedaron atrapados entre la estructura del vehículo y la vegetación de la zona.

Los primeros balances hablan de al menos 20 lesionados, que fueron llevados al Hospital de Puerto Berrío y a otros centros asistenciales según la gravedad de sus heridas. La concesionaria precisó que no se reportaron personas fallecidas.

En la atención participaron el Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio y personal de la concesión, quienes evacuaron a los ocupantes y removieron el vehículo.

En ambos casos, las autoridades avanzan en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y que posibiliten identificar oficialmente las condiciones que causaron los accidentes.