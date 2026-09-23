Sancionan más de 80 personas por desperdicio de agua en Medellín

En Medellín, 81 personas han recibido sanciones en medio de la crisis hídrica que atraviesa la ciudad por conductas que atentan contra la preservación del agua. La mayoría fueron sorprendidas lavando carros y motos en el espacio público, justo cuando parte de la ciudad atraviesa restricciones en el servicio de acueducto por la sequía. El mecanismo con el que se detectan los infractores combina cámras SIES-M (cámaras de seguridad y videovigilancia conectadas a centros de comando de emergencia) y las denuncias que llegan a la línea 123 por…

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En Medellín, 81 personas han recibido sanciones en medio de la crisis hídrica que atraviesa la ciudad por conductas que atentan contra la preservación del agua. La mayoría fueron sorprendidas lavando carros y motos en el espacio público, justo cuando parte de la ciudad atraviesa restricciones en el servicio de acueducto por la sequía. El mecanismo con el que se detectan los infractores combina cámras SIES-M (cámaras de seguridad y videovigilancia conectadas a centros de comando de emergencia) y las denuncias que llegan a la línea 123 por parte de otros ciudadanos.

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Respecto a las cámaras SIES-M, desde la sala de CCTV (sala de control de circuito cerrado de televisión), los operadores monitorean de forma permanente distintos sectores de la ciudad y cuando en pantalla aparece alguien haciendo un uso indebido del recurso, el reporte se traslada de inmediato a las autoridades encargadas de imponer las medidas para que se traslade hasta el lugar. En los últimos días, ese seguimiento permitió ubicar puntos nuevos donde presuntamente se realizan estas prácticas.

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La norma que se aplica es el artículo 100 de la Ley 1801, que clasifica como contrario a la preservación del agua lavar bienes muebles en vías, espacios públicos, ríos, canales y quebradas, y quien incurra en esa conducta puede terminar con una multa de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Los controles se han concentrado en negocios y personas que utilizan agua para lavar vehículos con prácticas contrarias a las disposiciones vigentes. La Alcaldía de Medellín informó que hasta el momento tiene identificados más de 70 lavaderos entre formales e informales, sobre los cuales mantiene seguimiento. Por ejemplo, el 10 de septiembre, en el barrio Santo Domingo, fueron capturadas cinco personas en un lavadero de carros clandestino por defraudación de fluidos, después de que las autoridades detectaran conexiones no autorizadas para tomar agua del acueducto.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, declaró: "en Medellín estamos cuidando cada gota de agua. No podemos pedirle a la ciudadanía que la ahorre mientras algunos insisten en desperdiciarla. Las cámaras del SIES-M nos están permitiendo identificar estos comportamientos y actuar. Quien haga un uso irresponsable del recurso tendrá que responder ante las autoridades".

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Finalmente, Villa anunció que los operativos continuarán, asegurando que "el llamado es sencillo y contundente: el agua se respeta. La tecnología está al servicio de la seguridad y también de la protección de nuestros recursos. Vamos a seguir vigilando, identificando y sancionando a quienes incumplan las normas, mientras acompañamos a la ciudadanía que sí está haciendo el esfuerzo de ahorrar"-

Si un ciudadano presencia un desperdicio o un uso indebido del agua puede reportarlo a través de la línea 123.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se hizo un llamado para que el "ahorro se mantenga como una responsabilidad colectiva, especialmente frente a las condiciones climáticas y de abastecimiento que enfrenta la región" y los racionamientos del servicio de agua que ya golpean diversas comunas de Medellín.