Hallan muerta a lideresa indígena del Cauca tras siete meses desaparecida

Carmelina González Díaz, lideresa indígena del pueblo Yanacona, de 69 años, fue encontrada sin vida en una zona rural de Rosas, al sur del Cauca, después de estar desaparecida por siete meses, desde el 11 de febrero de 2026. Se perdió comunicación con la mujer después de que participara en un evento cultural de alistamiento espiritual de su pueblo, en medio del Encuentro Nacional de Reconocimiento de Varas.

Desde el momento en el que se perdió el rastro de González, las 31 comunidades indígenas del pueblo Yanacona y sus autoridades alertaron sobre su desaparición, exigieron que regresara con vida y se declararon en minga permanente. Sin embargo, siete meses después los restos de la líder fueron hallados en el cerro El Broncazo. El Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que no se conocen las circunstancias de su muerte pero aseguró que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer su desaparición y los hechos que la llevaron al fallecimiento.

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🔴 #112LíderesAsesinados



👥 Nombre: Carmelina González Díaz

📆 Fecha: 17/09/2026

📍 Lugar: Rosas – Cauca



➡️ Carmelina González Díaz, de 69 años, era mayora sabedora del Pueblo Yanacona, perteneciente al Resguardo Indígena de Inti Yaku, en Rosas, Cauca. Su liderazgo estaba… pic.twitter.com/GZXkQFj2yr — INDEPAZ (@Indepaz) September 21, 2026

El director de INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), Leonardo González, preciso que la mujer era reconocida en el Resguardo Indígena Inti Yaku, al que pertenecía, como una sabedora y defensora del territorio, la cultura, la vida y su pueblo. Además, manifestó que el caso es un nuevo golpe a dichos procesos de defensa. “Es fundamental que la investigación permita saber que ocurrió, cuándo ocurrió y quiénes son los responsables. No podemos normalizar que quienes representan la memoria, la autoridad y los procesos comunitarios de los pueblos indígenas sigan siendo víctimas de la violencia”, dijo el director.

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La Defensoría del Pueblo ya habría advertido sobre disputas territoriales, amenazas a la población civil y presencia de grupo armados en Rosas, donde vivía Carmelina, a través de la Alerta Temprana 018 de 2026. La entidad también había solicitado que se fortaleciera la presencia del Estado para garantizar la seguridad de las comunidades de la zona.