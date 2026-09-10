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En balacera terminó intento de atraco a esposa de un senador en Cali

Diana Molina, pareja del senador Juan Carlos Garcés, fue abordada por varios hombres armados cuando salía de misa en la Iglesia La María. Los disparos causaron pánico entre los feligreses.

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Redacción Colombia
10 de septiembre de 2026 – 11:45 a. m.
Imagen de referencia. El hecho ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre en el parqueadero de la Iglesia La María, en Pance, Cali.
Imagen de referencia. El hecho ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre en el parqueadero de la Iglesia La María, en Pance, Cali.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un robo terminó en balacera en el parqueadero de la Iglesia La María, Pance, en el sur de Cali, cuando varios hombres abordaron a una mujer la noche de este miércoles 9 de septiembre, dispararon contra su camioneta para intimidarla y lograron robarle joyas y su celular. Finalmente, huyeron.

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La víctima fue identificada como Diana Marcela Molina, esposa del senador del Partido de la U Juan Carlos Garcés. El hecho ocurrió cuando la mujer salía de una misa. Según las versiones preliminares, los hombres armados llegaron en un vehículo hasta el parqueadero, la habrían identificado y se dirigieron directamente a robarla.

De acuerdo con la Policía de Cali, los hombres dispararon al vehículo como forma de intimidar a la víctima, quien inicialmente opuso resistencia durante el atraco, particularmente cuando intentaban quitarle su celular. Sin embargo, los hombres lograron llevarse varias pertenencias, entre ellas un bolso, pulseras, anillos, dinero en efectivo y un celular. Aunque el hecho generó alarma en el sector por las detonaciones, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada.

Sin embargo, las detonaciones desataron el pánico entre quienes asistían a la misa y entre las personas que permanecían en el parqueadero, quienes se habrían lanzado al piso, mientras otros regresaron al interior del templo para protegerse.

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Una de las versiones que estudian las autoridades señala que los disparos se habrían producido en dos direcciones, pues los escoltas que acompañaban a la mujer habrían respondido al ataque de los ladrones. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado esta versión.

La víctima, por su parte, se encuentra en buenas condiciones de salud. Todavía no se reportan personas capturadas y los organismos competentes adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, determinar cuántos participaron en el hecho, establecer cuál fue el vehículo utilizado y precisar la ruta de escape que permita localizarlos.

Por Redacción Colombia

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