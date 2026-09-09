Envían a la cárcel un hombre señalado de matar a su padre en Rionegro, Antioquia

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el 3 de julio de 2026, padre e hijo tuvieron una discusión que…

Un juez de control de garantías ordenó que Daniel Bedoya González, un hombre de 33 años a quien la Fiscalía señala como el responsable de la muerte de su padre en la vereda La Quiebra, en Rionegro, Antioquia, fuera enviado a la cárcel de manera preventiva. Bedoya no aceptó el cargo de homicidio que se le formuló.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el 3 de julio de 2026, padre e hijo tuvieron una discusión que escaló hasta que el hombre de 59 años recibió una herida en el pecho con un arma cortopunzante, provocándole una lesión mortal. Tras el ataque, Bedoya huyó del municipio y dos meses después, el 3 de septiembre, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con acompañamiento de la Policía Nacional, lograron ubicarlo y capturarlo en Bello.

Publicidad

Los investigadores establecieron que el episodio no habría sido un hecho aislado dentro de esa familia. Según lo recopilado por la Policía judicial, Bedoya también habría amenazado de muerte a su madre y había protagonizado otros episodios violentos contra sus allegados, situaciones que hacen parte de la investigación y el expediente que maneja la Fiscalía.

El hombre permanecerá en la cárcel mientras avanzan las invetsigaciones y el proceso judicial.

Lea: Alcaldía de Medellín dio detalles del tiroteo dentro de un colegio

El asesinato ocurrió el 3 de julio de 2026, justamente la misma jornada en que la Alcaldía de Rionegro presentaba un balance destacando que el municipio completaba dos meses consecutivos sin registrar homicidios.

En los últimos meses la Fiscalía ha atendido otros casos como este en el departamento: en Caldas, un hombre de 26 años fue enviado a prisión por el feminicidio de su madre, ocurrido el 1 de mayo después de que ella se negara a darle dinero. En Medellín, un hombre de 51 años intentó hacer pasar por suicidio la muerte de su madre de 76 años, a quien había disparado mientras dormía.