Hubo disturbios en Medellín en medio de una evacuación de viviendas en Manrique

La Alcaldía de Medellín inició el 8 de septiembre la evacuación de 73 viviendas ubicadas en el sector de El Jardín, Manrique, una zona catalogada como de alto riesgo por inundación y factores geológicos. El procedimiento, que la alcaldía define como humanitario y preventivo, se ha enfrentado a barricadas, disparos desde la parte alta, un incendio y denuncias de las familias que residen allí por abuso de poder.

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La decisión se sustenta en lo ocurrido el 3 de abril, cuando una lluvia elevó el caudal de las quebradas La Mansión y La Máquina, y el agua y el material arrastrado ingresaron a las viviendas y afectaron vías del sector. La emergencia dejó un niño de cinco años muerto y una persona lesionada.

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Desde ese día, según el Distrito, se realizaron más de 20 recorridos con jornadas de sensibilización y reuniones para explicar las condiciones de riesgo. «En Medellín estamos actuando de manera preventiva para proteger la vida de quienes se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo en Manrique», señaló el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.

Sin embargo, el principal reclamo apunta a que muchas familias no cuentan con una alternativa estable donde vivir al abandonar sus hogares. El cuestionamiento se concentra, además, en el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal anunciado por la alcaldía y que constaría de 600.000 pesos, que, según los residentes, no alcanza para cubrir el costo de una vivienda en la ciudad.

María Alzate, líder del sector, señaló que en el barrio hay familias con más de 15 años de historia y aseguró que la comunidad había propuesto alternativas distintas al desalojo, como obras para intervenir el cauce de la quebrada. La comunidad también denunció a través de videos en redes sociales que el operativo «llegó con el ESMAD, la policía y el ejército», y aseguran que hubo presiones relacionadas con una eventual intervención del ICBF si algunas personas se resistían a salir.

@FicoGutierrez, qué cinismo hablar de “Medellín te quiere” mientras manda al ESMAD a sacar familias de sus casas en Manrique. Más de 300 personas, entre niños y adultos mayores, no necesitan represión ni mucho menos $600 mil por seis meses, eso no les alcanza ni para un arriendo.… pic.twitter.com/69LveOMpuT — LuzMa Múnera (@luzmamunera) September 8, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez ha detallado lo sucedido a través de varias publicaciones en su cuenta de X, asegurando que «las estructuras criminales hacen el loteo ilegal en zonas de alto riesgo para llenarse los bolsillos de plata. No les importa la vida de la gente».

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Al cumplirse 24 horas del operativo de desalojo, el miércoles 9 de septiembre, la situación escaló cuando un grupo de personas instaló barricadas para impedir el ingreso de los funcionarios de la Alcaldía, situación que derivó en la intervención de la Policía. En medio del procedimiento también se inició un incendio en el sector La Marranera, cuyo origen es materia de investigación. Además, hubo disparos desde la parte alta de la montaña.

Velásquez atribuyó estos hechos a quienes buscan frenar la evacuación: «sabemos que fue provocado por los mismos que han estado ejerciendo presión en el territorio para impedir el desarrollo de la evacuación», afirmó, y agregó que hay información sobre personas encapuchadas intimidando a habitantes, vinculando lo ocurrido con estructuras criminales alineadas con «la estructura de La Terraza. Son ellos los que se aprovechan de la necesidad de la gente y ponen en riesgo la vida de las personas».

Y después nos preguntan que por qué el operativo estaba acompañado de Policía?

El interés de quienes quieren impedir el procedimiento, no es el de cuidar a las familias. Todo lo contrario, las usan. Nosotros estamos protegiendo su vida ante posibles desastres como el que ya… https://t.co/imNlkH9u1g — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2026

Por su parte, los habitantes de las viviendas, y los colectivos de derechos humanos que los acompañan, denuncian uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades, asegurando que se les está dando un trato militar y no humanitario. Mencionan, además, que agentes policiales llegan de forma agresiva a derrumbar los techos de las viviendas y usan de manera indiscriminada gases lacrimógenos que afectan directamente a los niños, adultos mayores y personas con condiciones especiales de salud que se encuentran en la zona.

Según cifras de la alcaldía, 56 grupos familiares han sido caracterizados mediante fichas sociofamiliares y otros 10 continúan en ese proceso. La población afectada son 169 personas, entre ellas 51 niñas, niños y adolescentes; 12 adultos mayores; 17 migrantes venezolanos; 62 víctimas del conflicto armado y cinco personas con discapacidad.

La Secretaría de Inclusión Social y Familia asegura que se han entregado 92 paquetes alimentarios, 82 kits para dormir, 28 kits de higiene, 28 kits de aseo, 20 kits de cocina y tres kits «Mi Primer Abrazo». De las 73 viviendas comprometidas, en 53 casos se manifestó interés en acceder al subsidio de arriendo. De ellos, 15 presentaron la documentación y ocho ya recibieron el beneficio. Hasta el momento, 10 familias han evacuado la zona.