Tres personas murieron y al menos doce resultaron heridas después de un accidente que sufrió un bus intermunicipal en el sector El Marqués, sobre la vía que une a Aguachica son San Martín, al sur del Cesar. El accidente se registró en la madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026 cuando el vehículo se salió de la carretera. El bus de la empresa Copetran, que cubría la ruta Bucaramanga- Santa Marta, terminó en una zona de difícil acceso cerca de una quebrada, convirtiendo el rescate de los pasajeros en una operación compleja.

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En Cesar, la caída de un bus desde un puente deja tres muertos y 12 heridos

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Los primeros informes anunciaron que en el vehículo viajaban 15 personas, incluido el conductor, además, precisaron que al menos tres ocupantes quedaron atrapados entre los hierros durante parte de las labores.La primera víctima identificada fue Óscar Eduardo Mejía, el conductor oriundo de Bucaramanga, quien murió en el sitio del accidente. Horas después se confirmó el fallecimiento de un pasajero, Jorge Luis De La Torre Rojas, oriundo de Santa Marta. La tercera víctima es una mujer adulta mayor de la que aún no se conoce la identidad.

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El vehículo era un bus de dos pisos Marcopolo Paradiso 1200 G7, identificad con el número 12450 y con matrícula de Floridablanca, Santander.

Según testimonios, el bus acababa de pasar el peaje de Morrison en dirección a Aguachica cuando perdió el control, salió de la calzada y se precipitó desde la estructura del puente hacia el abismo. Los habitantes del sector, al enterarse de lo sucedido, llegaron al sitio a auxiliar a los ocupantes mientras llegaban los organismos de socorro.

En el operativo participaron ambulancias, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía, y las características del terreno obligaron a pedir apoyo a propietarios de grúas para facilitar las maniobras. Los lesionados fueron enviados entre centros médicos de San Martín y Aguachica.

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Las autoridades analizan los hechos pues no se ha determinado todavía qué provocó que el vehículo saliera de la carretera, por lo que entre los factores que se examinan están el estado de la vía, un posible error humano o una falla mecánica, pero ninguna de esas líneas ha sido confirmada.

Dos accidentes similares ocurrieron en las últimas horas en el país: otro bus de Copetrán cayó por un barranco en Puerto Berrío, Antioquia, dejando 20 heridos; el martes 22 de septiembre, un vehículo de SotraUrabá se volcó en un abismo en Santa Fe de Antioquia, dejando una persona muerta y 18 heridos.

Hasta el momento la empresa Copetran no se ha pronunciado sobre los accidentes sufridos en sus vehículos.