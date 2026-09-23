Cierres comerciales golpean a Santa Marta y afectan al turismo

Santa Marta continúa este miércoles bajo un ambiente de temor y tensión por la situación de orden público. Aunque las autoridades han reforzado la presencia institucional y realizan recorridos por diferentes sectores para entregar mensajes de tranquilidad, buena parte del comercio permanece cerrado y las calles registran una baja afluencia de ciudadanos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La situación tiene un impacto directo en una economía altamente ligada al turismo. Hoteles, restaurantes, comercio, transporte y otros servicios hacen parte de una cadena que depende del movimiento de residentes y visitantes. Mientras las autoridades buscan generar confianza, los gremios advierten que cada jornada de cierre profundiza las pérdidas.

Publicidad

Perdidas millonarias

Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, entregó una primera estimación del impacto económico. Según sus cálculos, solo durante el martes dejaron de ingresar alrededor de COP 39.500 millones a la economía de Santa Marta. Al sumar las afectaciones de Ciénaga y Zona Bananera, la cifra llega aproximadamente a COP 42.500 millones.

“Evidentemente hay que decirlo, hay un impacto en el corazón del comercio, en el corazón de los sectores económicos”, señaló Jaramillo, quien pidió al Gobierno Nacional reforzar las capacidades de seguridad y control territorial.

El dirigente gremial también advirtió sobre el impacto que la situación podría tener en la próxima temporada de receso escolar. “No podemos hablar de turismo, no podemos hablar de promoción turística, no podemos hablar de sofisticación del turismo sin seguridad”, afirmó.

Restaurantes y hoteles también sienten el golpe

El sector gastronómico fue otro de los afectados por los cierres. Paola Narváez, directora de Acodres Magdalena, explicó que durante la jornada anterior los establecimientos llegaron a suspender completamente sus operaciones en diferentes zonas. “Ayer no operamos al 100% los establecimientos gastronómicos, o sea, es un histórico nunca visto. Esto ha sido algo de verdad muy duro para el sector gastronómico”, manifestó.

Narváez señaló que el gremio contempla una reactivación paulatina, pero reclamó mayor presencia policial en sectores como el Centro Histórico y El Rodadero para generar confianza entre empresarios, trabajadores y visitantes.

Le puede interesar: Incendio en Ibagué consumió por completo siete viviendas

El impacto también empieza a sentirse en el sector hotelero, a pocos días de la Semana de Receso Escolar. Cotelco Magdalena reportó cancelaciones y solicitudes de aplazamiento de reservas, mientras algunos establecimientos ubicados entre Neguanje y Palomino registran ocupaciones que no superan el 15 %. Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, señaló que la situación afecta no solo a los hoteles, sino también a trabajadores, proveedores y familias que dependen de la actividad turística.

“Los hoteleros trabajamos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. No acabamos de salir de una situación cuando ya estamos enfrentando otra. Hoy nos preocupan las cancelaciones de reservas porque afectan a los trabajadores, proveedores y familias que dependen del turismo”, afirmó.

García Silva respaldó las medidas adoptadas por las autoridades y pidió que el acompañamiento de la Fuerza Pública sea permanente en los corredores turísticos y zonas rurales. “Es fundamental que la Policía, el Ejército, la Armada y las demás instituciones competentes nos acompañen de manera permanente, no solo durante las situaciones de emergencia o las temporadas altas”, sostuvo.

Gobernadora y Alcalde pide confiar en la institucionalidad

En medio de este panorama, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, salió a las calles para verificar personalmente el despliegue de seguridad y acompañar a comerciantes y familias.“Estoy en las calles de Santa Marta, acompañando a nuestras familias, a nuestros comerciantes y verificando personalmente el despliegue de seguridad en diferentes sectores de la ciudad”, manifestó el mandatario.

Pinedo señaló que recorrió los barrios María Eugenia, La Paz, Cristo Rey y 11 de Noviembre. En María Eugenia, además, acompañó a las familias y realizó la entrega de mercados. El alcalde aseguró que la recuperación de la confianza está ligada a las garantías de seguridad y destacó el despliegue de la Fuerza Pública. “Más de 1.100 hombres de la Fuerza Pública están desplegados en Santa Marta, trabajando de manera articulada para garantizar seguridad y acompañamiento a nuestros ciudadanos y comerciantes”, afirmó.

Lea también: Sancionan más de 80 personas por desperdicio de agua en Medellín

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, también ha realizado recorridos por sectores de la ciudad, incluido el Mercado Público, en medio de las acciones para transmitir tranquilidad a comerciantes y ciudadanos. Guerra destacó el refuerzo de la Fuerza Pública dispuesto para Santa Marta y señaló: “Hay más de 500 policías aquí en Santa Marta, y hay más de 500 soldados también aquí en Santa Marta”. Según explicó, se han trasladado efectivos desde otras zonas del país y hay más uniformados en camino.

El despliegue anunciado por la Alcaldía y la Gobernación supera así los 1.100 integrantes de la Fuerza Pública en la ciudad, de acuerdo con las cifras entregadas por ambas autoridades.

Publicidad

La Terminal mantiene sus operaciones

En medio del panorama, la Terminal de Transporte de Santa Marta mantiene habilitado el servicio hacia diferentes destinos del país.

Rossana Rodríguez, gerente de la Terminal, confirmó que las taquillas se encuentran abiertas y que varias empresas ya están prestando sus servicios. “Las puertas de la terminal están abiertas”, afirmó, al entregar un parte de tranquilidad a los usuarios. La situación, sin embargo, sigue siendo de expectativa. Los gremios piden que las medidas de seguridad se mantengan y se fortalezcan para que la ciudad pueda recuperar gradualmente su actividad económica.

Publicidad

Por ahora, Santa Marta continúa con establecimientos cerrados y una actividad comercial reducida, mientras empresarios y trabajadores esperan que el despliegue institucional permita recuperar la confianza antes de la Semana de Receso Escolar.