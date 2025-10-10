Futuro de Gaza, riesgos en suministro de gas, Petro y alocuciones y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Gaza se prepara para el alto el fuego tras el acuerdo entre Israel y Hamás

La Franja de Gaza espera la entrada en vigor del cese al fuego en las próximas 24 horas, luego de que Israel ratificara el acuerdo de paz con Hamás. Mientras tanto, las familias de los rehenes mantienen la esperanza ante la inminente liberación de los 48 cautivos que siguen en manos del grupo islamista. Fuentes oficiales señalan que, según los términos del acuerdo, Hamás deberá entregar alrededor de 20 rehenes vivos dentro de las primeras 72 horas tras la entrada en vigor del alto al fuego, y los cuerpos de los demás prisioneros fallecidos serán devueltos posteriormente. El pacto también contempla la liberación de cientos de presos palestinos detenidos por Israel y la apertura de pasos humanitarios hacia Gaza, lo que podría aliviar parcialmente la crisis humanitaria en la región.

🔴 Se inicia el mantenimiento en la regasificadora de Cartagena

Este viernes 10 de octubre inicia el mantenimiento en la regasificadora de Cartagena, denominada Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). Actualmente esta es la única infraestructura que permite importar gas. De los 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día de capacidad, 410 millones se usan para respaldar a las plantas térmicas que generan energía para el Caribe. Durante 5 días se suspenderán sus funciones, debido a esto, Minenergía tomó varias medidas para garantizar que la región no se quede sin gas durante el mantenimiento. Una de ellas fue generar un incentivo para que los grandes consumidores de gas reduzcan su consumo en este tiempo y reciban a cambio un aporte económico.

🔴 Petro rechazó fallo del Consejo de Estado que puso reglas a sus alocuciones

El presidente Gustavo Petro salió en la noche de este jueves, a través de sus redes sociales, a rechazar el fallo del Consejo de Estado que le pone límites legales a las alocuciones que suele hacer y que duran tradicionalmente más de una hora. En lo corrido del 2025, año eminentemente electoral y en el que busca la reelección de la izquierda, ya ha hecho más de 20. Lo que reiteró el jefe de Estado, lo cual hace parte de la narrativa oficialista cuando sale alguna decisión adversa a sus intereses, que la decisión de esa alta corte –según él– es un supuesto acto de “censura”. “Censura y simple censura. ¿Qué miedo a que hable?”, dijo en uno de los varios trinos que lanzó al respecto desde Bélgica, país en el que está en su periplo número 72 en lo que lleva de administración por cuenta de los preparativos de la cumbre Celac-Unión Europea. Y, pese a la diferencia horaria que lo ubica en la madrugada en Europa, el presidente Petro agregó en otra de esas publicaciones: “El Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente. No sé podía pensar diferente, creen que porque hablo, gano; podemos ganar pensando”. La decisión que desató estas reacciones fue de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual limitó las alocuciones y consejos de ministros televisados del presidente Petro y su Gobierno. El alto tribunal resolvió las tutelas presentadas por varios ciudadanos, incluido el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, en las que señalaban que la transmisión en canales públicos y privados de televisión de las reuniones de alto nivel vulneraban sus derechos a la información. Para la alta corte, el jefe de Estado sí podrá transmitir estas reuniones por televisión, pero cumpliendo una serie de requisitos que estableció.

Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo y la respuesta es : Poder Constituyente. https://t.co/tKw7WC8C0T — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

🔴 Elección del rector de la Universidad del Atlántico

Este viernes 10 de octubre de 2025 el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico definirá quién será el rector para el periodo 2025-2029, entre los cinco aspirantes elegidos en la consulta interna. La última etapa del proceso pondrá en juego no solo el liderazgo académico de la institución, sino legítimo reconocimiento entre estudiantes, profesores y directivos. La elección ha estado rodeada de controversias. El Ministerio de Educación, tras recibir denuncias de irregularidades y falta de garantías, ordenó suspender la consulta para rectoría en Uniatlántico. Aun así, la universidad sostiene que dicha consulta se ejecutó y que ya se conocen los cinco aspirantes seleccionados. Entre los nombres que competirán por el cargo figuran el actual rector, Danilo Hernández Rodríguez, quien aspira a la reelección, así como Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla. En los días previos, se presentó una recusación contra Miguel Antonio Caro Candezano (miembro del Consejo Superior) por presunto conflicto de interés, lo que añade un capítulo de tensión al proceso.

🔴 Los detalles de la destrucción del material de guerra de la disidencia de Mendoza

Avanza a toda máquina la destrucción del material de guerra de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura derivada de las antiguas disidencias de FARC y al mando de Walter Mendoza. Al decreto sobre la suspensión de operaciones militares que empezó a regir este jueves a la medianoche en Nariño y Putumayo, se sumó otro en el que se fijaron las responsabilidades institucionales para esa destrucción de 14 toneladas de material de guerra de ese grupo armado, que se haría la próxima semana en Putumayo. El documento, que fija los trabajos que se harán para el alistamiento, recepción, registro, verificación, custodia y destrucción del material de guerra, será remitido al Ministerio de Defensa. Todo el proceso será liderado por la Fuerza Pública y contará con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). En las labores intervendrá el Ministerio de Defensa, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y tendrá el apoyo financiero del Fondo Paz.

Durante los últimos días, hemos verificado en terreno el grave deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima (Valle del Cauca) y del sur de Bolívar en el Magdalena Medio colombiano, dos territorios donde la persistencia… pic.twitter.com/pVN8n8ep87 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 9, 2025

🔴 Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis humanitaria en el Bajo Calima y el sur de Bolívar

La entidad advirtió sobre la crisis humanitaria que enfrenta el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el sur de Bolívar, donde la confrontación entre grupos armados mantiene en riesgo a miles de personas. El organismo de control verificó en terreno las graves afectaciones causadas por los enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades locales y la Personería de Buenaventura, cerca de 300 familias permanecen confinadas en la zona rural del Bajo Calima, por los combates entre el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de “Mordisco” y el ELN, que se disputan el control del territorio. Por su parte, la crisis humanitaria en el sur de Bolívar continúa intensificándose. La disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, junto con la presencia de disidencias de “Mordisco” y “Calarcá”, ha convertido a la Serranía de San Lucas, en el Magdalena Medio, en uno de los focos más críticos de violencia en el país. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, solo en lo corrido de 2025 se han registrado 27 emergencias humanitarias en el Magdalena Medio, producto de 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos que han impactado a más de 24.000 personas.