Recuperación por terremoto, inversión en Bogotá y crisis entre Rusia y Japón: El Despertador

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🔴 De la Espriella anuncia medidas para recuperación territorial tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella entregó el más reciente balance sobre las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Según dijo el mandatario, hasta este jueves se reportan 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos y 3.971 heridos. En materia infraestructura indicó un registro de 65.841 vivienda averiadas, 2.136 centros educativos comprometidos, 236 centros de salud averiados, 12 puentes peatonales caídos, 198 vías afectadas, 71 acueductos en riesgo, 5 aeropuertos afectados. En ese mismo mensaje el presidente, junto al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció subsidios de arriendo para las personas que se quedaron sin hogar, así como un despliegue de acciones coordinadas con el sector privado para la recuperación territorial. Otro punto que se implementará en esta estrategia del gobierno nacional es un despliegue de “profesionales en territorio levantando un diagnóstico real para ver cuantas casas requieren mejoramiento de vivienda o cuantas requieren su reconstrucción”. Según señaló el mandatario, “sin distingos ni ideología, de color político, aquí tenemos que construir y reconstruir nuestra patria entre todos”.

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🔴Estrategia para la reconstrucción

El Ministerio de Vivienda prepara un decreto con las medidas para adelantar las labores de reconstrucción, tras los estragos que dejó el terremoto. Según lo anunciado por el ministro Jaime Andrés Beltrán, se buscará una concurrencia entre los entes territoriales, las cajas de compensación y los empresarios. Se alista un nuevo decreto. “De manera urgente vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo. Pero en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de estas familias que están en este momento de crisis”, señaló. Parte del papel que desempeñará el sector empresarial, será el de proveer maquinaria amarilla para ayudar con la remoción de escombros y, con el banco de materiales, brindar soluciones oportunas. A largo plazo, se apunta a que las 44.000 familias que perdieron su casa puedan recuperar su vivienda.

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🔴Concejo empieza discusión de incentivos tributarios para atraer inversión a Bogotá

Este viernes 14 de agosto, a las 9:00 a. m., comenzará en el Concejo de Bogotá la presentación del proyecto con el que la administración de Carlos Fernando Galán busca crear incentivos tributarios para atraer inversión, mejorar la competitividad y generar nuevos empleos en la capital. La iniciativa, presentada por el alcalde Galán y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, también plantea medidas para optimizar el recaudo de los impuestos distritales. La discusión permitirá conocer qué beneficios recibirían las empresas, bajo qué condiciones podrían acceder a ellos y cuál sería el impacto de esos descuentos sobre las finanzas de Bogotá. El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 tendrá su presentación previa ante la Comisión de Hacienda y cuenta como ponentes con los concejales Armando Gutiérrez, Julián Felipe Triana y Juan Manuel Díaz. A la sesión fueron invitados representantes de Hacienda, Desarrollo Económico, Planeación, Movilidad, Hábitat y otras entidades distritales, además de los organismos de control. La discusión será el primer paso de un proyecto que pone sobre la mesa hasta dónde debería llegar Bogotá en beneficios tributarios para competir por nuevas empresas, inversión y puestos de trabajo.

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🔴Crisis diplomática entre Rusia y Japón

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador ruso en Japón, Nikolai Nozdrev, para presentar una “enérgica protesta” contra la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a las islas Kuriles, un territorio en disputa entre ambas naciones. Putin visitó el jueves 13 de agosto por primera vez las islas, situadas en el extremo oriental de Rusia, lo que provocó la molestia del país nipón, que también reclama esa tierra. Las relaciones entre Rusia y Japón se han visto enturbiadas durante mucho tiempo por estas islas en disputa, conocidas en Japón como los Territorios del Norte y ocupadas por la Unión Soviética en 1945.

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Paris, la hija de Michael Jackson, tuvo su primer encuentro con su madre a los 15 años

La cantante y actriz e hija el rey del pop se refirió a la primera vez que vio a Debbie Rowe, su madre, a quien conoció cuando era adolescente. Lo hizo en el reciente episodio de ‘Call Her Daddy’. Allí contó que preguntó por primera vez por ella unos años antes de entrar en contacto. “Sabes, recuerdo que al final pregunté al respecto cuando tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que obtuve me parecieron suficientes. Simplemente pregunté: ‘¿Cómo se llama?’. Me dijeron su nombre y pensé: ‘Vale, genial’”, expresó Paris. “Seguimos adelante, y nos pusimos en contacto cuando tenía unos 15 años, y luego empezamos a ser más cercanos hacia finales de mi adolescencia”, dijo en declaraciones al mencionado programa, que luego recogió la revista People. Detalló lo que sintió en aquella ocasión, así como la manera en que empezó a darse la relación entre ellas, misma que permanece hasta la actualidad y que su abuela paterna, Katherine Jackson, siempre alentó. Debbie, hoy de 67 años, se casó con Michael en 1996, sin embargo, el matrimonio duró menos de cuatro años. Con él tuvo a Prince, de 29, y a Paris de 28. El otro hijo del cantante es Blanket, quien nació por subrogación.

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